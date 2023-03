Se lanzó el concejal kirchnerista que peleará la interna con Omar Félix en San Rafael

El equipo se completa con los precandidatos a concejales Ángel Brancato (contador),"Mery" Rizzo (médica veterinaria), Karina Ferreira (médica), Walter Daniel Sánchez (dirigente deportivo), "Manolo" Gómez (empresario pyme) y Edilia Rubio (bioquímica).

San Rafael-Frente Elegi-Nadir Yasuff.jpg El precandidato a intendente de San Rafael, Nadir Yasuff, tiene 34 años y es abogado.

En cuanto a los motivos que impulsan la candidatura de Yasuff mencionó que no especula y que “la gente descree de la política porque está cansada de ver como siempre se acomodan en los cargos los mismos”. Y agregó que San Rafael puede estar mucho mejor:

“Me la juego, no estoy pensando en la minoría, estamos pensando en gobernar el departamento con fuerza, ganas, convicción, con un plan de gobierno moderno. Soñamos con el futuro porque no nos resignamos con lo que hay, porque estas elecciones no puede ser el resultado de conformarse”.

De cara a las próximas elecciones, Yasuff compartió algunas de las ideas para una próxima gestión en la que apuntará a modernizar la gestión del municipio, acercar y empoderar a los vecinos y vecinas, y mejorar la calidad de vida de todos los sanrafaelinos.

Consultado sobre su pertenencia interna dijo que "quiero ser claro, tenemos un plan de gestión para todos los sanrafaelinos, en las PASO hablamos sobre todo a nuestros votantes y estoy seguro de que todos los peronistas saben lo que hizo Cristina por San Rafael, que fue mucho, los que la niegan son unos desagradecidos”.

Por último, el precandidato justicialista puso en valor lo gestionado hasta ahora y aclaró "valoro cada obra realizada, pero es importante dejar claro que esas obras son fruto de un esfuerzo colectivo”.

precandidatos San Rafael.jpg Los precandidatos de Unidad Ciudadana, Renovación Peronista.

