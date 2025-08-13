Se cayó la visita de Luis Petri a Mendoza a poco del cierre de listas rumbo a las elecciones legislativas

Luis Petri ministro de Defensa de Argentina.jpg El ministro de Defensa, Luis Petri, no llegará a Mendoza este miércoles.

A qué estaba invitado Luis Petri

El objetivo era que compartiese el último panel del día con el supremo Omar Palermo, que tratará sobre “La incidencia en la enseñanza del Derecho en la implementación de los sistemas adversariales y el juicio por jurados”.

Según dijeron desde la organización a Diario UNO, la invitación a Luis Petri se cursó dada su experticia en materia penal.

El programa también incluye al secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. Y a otras figuras del ámbito jurídico como Gustavo Castiñeira de Dios, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza; Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén; y Gabriela Zangaro, consejera y presidenta de la Comisión de Transferencia del Consejo de la Magistratura de CABA.

Luis Petri, con el cierre de listas en la cabeza

La particularidad de esta visita programada a Mendoza estaba dada porque se da en una semana políticamente clave: entre el jueves y el viernes se espera que el presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, le entregue al radicalismo los nombres que el partido de Milei pretende para las listas de candidatos nacionales, provinciales y municipales.

Alfredo Cornejo y Luis Petri en el Congreso partidario de la UCR El radicalismo llegó a la unidad hace dos semanas y Alfredo Cornejo y Luis Petri presentaron candidatos conjuntos para el frente con La Libertad Avanza. Foto: Congreso de la UCR

Es que la fecha límite para que los frentes y partidos presenten las listas para las elecciones de octubre es este domingo 17, por lo que los tiempos para la negociación final se acotan.

El gobernador Alfredo Cornejo ya contó que el radicalismo no tiene poder de veto sobre los candidatos a diputados nacionales que proponga LLA; pero sí puede inmiscuirse en el armado final de las listas para la Legislatura y los Concejos Deliberantes.

Los nombres de Luis Petri ya se conocen. También los del cornejismo. Se aportaron tras el congreso partidario hace dos semanas.