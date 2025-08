El pacto fue parido y los que amenazaban con ir por fuera ahora están en modo "muzza"

Ella pretendía que las cosas se hicieran a su gusto y bajo la consigna "Cristina libre". Sagasti no termina de entender que en Mendoza el kirchnerismo y la figura de la ex presidenta -condenada por corrupción- no gozan de buena consideración. Aquí, Anabel "es" Cristina.

Anabel Fernández con Cristina Kirchner.jpg Anabel Fernández Sagasti es la principal referente de Cristina Kirchner en Mendoza.

La "unidad partidaria" que proponía Sagasti se basaba en seguir con el mismo tipo de imposiciones que ella "bajaba" cuando conducía al peronismo local. Es decir: sujeción a lo que mandara Cristina y "sanseacabó". Esas épocas caducaron.