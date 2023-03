Se calienta la campaña: últimas 24 horas de negociación y presentación de candidatos para las PASO de abril

Otro hito se dará también en San Rafael, en donde se especula que el intendente Emir Félix unja en las próximas horas a su hermano, Omar Félix como su candidato a sucederlo. De hecho en la antesala recorrieron juntos un museo del Historia Natural que inaugurarán en unos días.

El gran interrogante que aún no se devela en el frente oficialista, es con quien enfrentarán en Maipú al intendente Matías Stevanato que buscará la reelección. Allí uno de los posibles candidatos es Néstor Majul, pero hay quienes se inclinan por llevar a una precandidata y allí suenan los nombres de las legisladoras, Fernanda Sabadín y Mercedes Rus. Esa definición parece prolongarse hasta el mismo sábado que es cuando vence el plazo de presentación de candidatos.

► TE PUEDE INTERESAR: Se viene la rosca final en Maipú: el peronismo decide si va a las PASO y la UCR aún no definió al candidato

De Lavalle a San Carlos de acto en acto

En la noche del jueves, Alfredo Cornejo encabezó el acto de lanzamiento de quien será su apuesta para competir por la intendencia de Lavalle. Se trata de Lucas Luppo, un abogado que fue concejal en esa comuna y que ya compitió y perdió las elecciones frente al intendente Roberto Righi.

Ese lanzamiento, que los radicales hicieron junto a Libres del Sur con el senador Ernesto Mancinelli, el mismo Cornejo se encargó de marcar que con Luppo pretende apostar a una renovación y le apuntó directamente al intendente Righi, que hace 22 años comanda esa comuna.

Twit de Cornejo con el candidato de Lavalle.JPG

"Queremos hacer una elección que sea histórica para Lavalle desde el Frente Cambia Mendoza y los necesitamos", le dijo a la militancia reunida allí, y disparó: “hace 22 años que está la misma persona. Ya están gastados, viejos, enriquecidos, ya es bueno que cambien por un nuevo equipo como este joven abogado Lucas Luppo. Eso es renovación de Lavalle, eso es representar a la juventud, a la que sufre, a la que necesita oportunidades”.

Por su lado, Mancinelli usó el micrófono para asegurar que "el municipio de Lavalle los tiene de rehén y cuando le van a pedir algo al municipio ante una necesidad si no lo votan, si no están identificados con el peronismo de Lavalle, no les dan nada por más que esté sufriendo”.

Para este viernes a las 20, Cornejo tiene previsto viajar a su tierra natal para lanzar en San Carlos a su apuesta, que es su cuñado Silvio Panocchia.

Silvio Panocchia.jpg Silvio Panocchia, ya fue ungido como precandidato a intendente de San Carlos, y este viernes a las 20 se hará el acto formal de lanzamiento de su candidatura.

Panocchia que hasta hace pocos días era el director de Producción de la gestión del intendente Rolando Scanio, renunció a su cargo, luego de que Unión Popular, el partido de Scanio y Jorge Difonso, decidiera abandonar el frente Cambia Mendoza.

Todo hace suponer que la estrategia de Cornejo es fortalecer a su cuñado para que pueda dar batalla contra sus ex socios de Unión Popular, que ya ungió al médico Alejandro Morillas.

Pasa que esa pelea no será fácil, los de Unión Popular ya integraron el frente Encuentro por San Carlos, y sumaron al Partido Demócrata, el Partido Liberal, el Partido Creo en San Carlos, San Carlos Progreso y Futuro, el Partido de los Jubilados y Compromiso Federal.

Los hermanos Félix más juntos que nunca

En San Rafael todo está dispuesto para que Emir Félix lance de un momento a otro a su hermano Omar Félix como su candidato a sucederlo en el sillón de intendente.

Emir Felix Omar Felix.jpg

Ya que el tiempo de presentación de candidatos se agota este sábado, es probable que ese lanzamiento formal ocurra este viernes o a lo sumo se prolongue hacia el fin de semana una vez que hayan cumplido con los requisitos de inscripción que exige la Junta Electoral.

En tierras sanrafaelinas esa candidatura ya es evidente. Es más son varios los que remarcan que a los últimos actos Emir ha llegado acompañado de su hermano. De hecho así se los vio este jueves cuando ambos recorrieron el renovado Museo de Historia Natural que en los próximos días será inaugurado.

Allí mientras Emir Félix destacaba que por la inversión hecha ese museo sería el museo municipal más importante del país, su hermano, en tono de campaña recalcó que “esto también es parte de cómo avanza San Rafael, del desarrollo sostenido que viene teniendo en virtud de una histórica inversión en obras que ha ejecutado su municipio”.