Alfredo Cornejo ungió a Silvio Panocchia para que Cambia Mendoza recupere San Carlos

Es que en el tercer distrito el radicalismo solo gobierna en Godoy Cruz y en Tupungato; mientras que el PRO lidera en Luján de Cuyo; el PJ, en Tunuyán; y el ahora ex aliado es quien gobierna en San Carlos.

Será con Panocchia, quien es a su vez cuñado de Alfredo Cornejo, con quien la UCR buscará dar pelea. Pelea, literalmente, dado que en su primer discurso como precandidato ya insinuó de qué vendrá la campaña pidiendo “actitud” para “ser competitivos frente a una máquina electoral que, con chequera va logrando comprar votos, subrogancias a empleados que entran por la ventana y contratos con categorías muy altas”.

Silvio Pannocchia ganó la pulseada “familiar” en San Carlos

El hermano de Lucía Pannocchia, esposa del precandidato a gobernador Alfredo Cornejo, fue elegido para representar al radicalismo en las PASO de uno de los municipios que adelantarán las elecciones.

Otra de las que se nombraba con posibilidades para ser precandidata era la presidenta de la UCR sancarlina y hermana de Cornejo, Silvia Cornejo, quien encabezó el acto de lanzamiento de su correligionario.

San Carlos, liderado por Unión Popular, partido que hasta hace días formaba parte de la alianza Cambia Mendoza, tendrá sus Primarias el 30 de abril y sus elecciones generales el 3 de septiembre.

El intendente Rolando Scanio fue el que dio la primera muestra de la ruptura al desdoblar los comicios de los provinciales, justamente cuando la UCR pedía no hacerlo.

Finalmente, Unión Popular pasó a conformar el frente Encuentro por San Carlos que, en principio, buscaría la reelección de Scanio en el departamento.

Contra el actual intendente apuntó de manera directa Pannocchia al ser presentado ante afiliados a la Unión Cívica Radical: “El empleado municipal no está bien pago. No sabemos cuántos empleados no están trabajando. No tienen idea en Servicios Públicos cuántos empleados tienen”.

Y pidió a los militantes “redoblar el esfuerzo, llegar a los vecinos y ser competitivos frente a una máquina electoral que, con chequera, va logrando comprar votos, voluntades, subrogancias a empleados que entran por la ventana y contratos con categorías muy altas. Una injusticia total con tal de obtener obsecuencia”.

Silvia Cornejo, en tanto, dijo: "Somos resilientes, trabajadores y entusiastas. Somos la Unión Cívica Radical y convocamos a todos los que quieran ser parte de este proyecto. Queremos ser gobierno en San Carlos".

Y presentó formalmente al precandidato en la sede de ASCAD en Eugenio Bustos: "Queremos que Silvio nos acompañe en este proceso que iniciamos hoy en San Carlos".

Pannocchia cuestionó con dureza la gestión del intendente Rolando Scanio y acusó al líder de Unión Popular, Jorge Difonso: "Sus intereses sectoriales y personales son otros, no el bien común de los sancarlinos".

"No podemos pensar en hacer proyectos hacia afuera si el municipio está enfermo, falto de herramientas y motivación", cargó.

La carta de defensa de la 7.722

San Carlos es un municipio en el que su gente se ha manifestado abiertamente en contra de la explotación minera.

Haciéndose eco de ello, Pannocchia advirtió que su defensa para aplicación de la Ley 7.722 en San Carlos será “a rajatabla y por convicción”.

“La defenderemos porque estamos determinados a cuidar el medio ambiente. Y vamos a ir por más. También tenemos que cuidar el agua de riego y para eso tenemos que darles herramientas

Para dar más fuerza a sus palabras, se referenció en los dichos públicos de Cornejo, senador nacional y actual precandidato a la gobernación: “El pueblo tiene la licencia social y Cornejo ha dicho mil veces que se respetará eso”.