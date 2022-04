Se amplió la investigación contra policías por presuntos ingresos vip al Parque Aconcagua

Los tres rescatistas bajo sumario están en la lupa sobre la hipótesis de que favorecieron esos ingresos. Y otros tres que visitaron el parque tendrán que explicar si llegaron ahí por órdenes oficiales o si su entrada estuvo relacionada con unas simples vacaciones.

Documentos y pruebas

La información surge de declaraciones recabadas por la IGS y de documentos como la resolución ANP EX-2021-08090123 del Gobierno de Mendoza, donde -respondiendo a un pedido del subcomisario Ariel Astudillo, Jefe de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM)- se otorga "autorización y la eximición del canon correspondiente" para el ingreso al parque de veinte personas a partir del 1 de enero de 2022.

¿Quiénes eran estos visitantes? En teoría, las invitaciones sin pagar canon tenían como fin "la capacitación, entrenamiento y apoyo logístico" de la Patrulla. Ahora bien: tras lo ocurrido con Munives y su pareja crecieron las sospechas.

Se habla incluso de la presencia de un comisario general de San Luis y de un alto cargo de la Policía de La Rioja. Y se indaga, claro, si amigos y conocidos de los agentes sumariados visitaban al Aconcagua por esa misma vía y por simple disfrute.

Por lo pronto, en la lista de ingresos figuran nombres relacionados con las fuerzas de seguridad pero también gente de otros ámbitos.

De otras provincias

Por otro lado, la mención de agentes de otras provincias en la nómina de invitados puede ampliar las repercusiones. No se descarta que se inicien sumarios contra personal no mendocino para que los forasteros expliquen qué estaban haciendo en el Aconcagua como huéspedes de la Patrulla.

Esto último, no obstante, depende de las acciones que motoricen las autoridades de las provincias de origen.

Al mismo tiempo, se investiga si todos los "invitados" cumplían con las condiciones sanitarias para ingresar al Aconcagua. Considerando que la pareja de Munives mintió sobre su vacunación y hasta dijo haber padecido bronquitis durante el ascenso -que la dejaran seguir fue otra irregularidad-, la inquietud institucional es comprensible.

roberto munives.jpg Roberto Munives cuando comandaba la Policía de Mendoza.

Secreto en la montaña

El pasado 25 de enero, Munives fue echado de su puesto como director de la Policía de Mendoza tras conocerse que había ido al Parque Provincial Aconcagua junto a su pareja sin que la mujer cumpliera con el requisito indispensable de tener completo el esquema de vacunación contra el Covid.

Pero poco a poco se destaparon otras aristas del incidente. Por un lado, la responsabilidad que puede haber tenido Munives al ejercer algún tipo de presión para que su paseo fuera aceptado por el personal que trabaja en alta montaña.

Por otro, el rol que cumplió la Patrulla de Rescate, si es que se comprueba que sus efectivos fungieron como guías de distintos "invitados" durante los últimos años.

"Es parte de una costumbre y tiene que ver con mostrar a otras fuerzas y otros sectores de la sociedad lo que hacemos y cómo trabajamos", retrucó en off un miembro de la Patrulla.

La responsabilidad de ser policía en el Aconcagua

Miembros de la Bicameral de Seguridad de la Legislatura ya le solicitaron el expediente del caso a la IGS. También realizaron un pedido de informes a la Oficina de Ética Pública y aguardan información por parte del Ministerio Público Fiscal, que conduce la investigación penal sobre Munives.

Vale destacar que la IGS no puede hacer mucho respecto al ex director de Policía, debido a que como agente ya se había retirado en el momento de la célebre escalada: Munives era funcionario del Gobierno, y no un efectivo.

Pero con la Patrulla de Rescate es otra cosa, porque ellos sí están en funciones. La IGS -que, como se sabe, evalúa el comportamiento de los uniformados- anticipa que además de los tres rescatistas sumariados se iniciarán acciones contra al menos otros tres efectivos que asistieron al lugar como invitados sin que existieran motivos valederos.

"Una de las mejores patrullas del mundo"

Aún en medio de estos cuestionamientos, desde distintos sectores se admite que la Patrulla del Parque Provincial Aconcagua es muy profesional. “Una de las mejores del mundo”, afirman incluso las voces más críticas.

Hoy se evalúa por qué se le pidió autorización para que ingresaran al parque esas decenas de visitantes que presuntamente no tenían vínculo con actividades de rutina. Máxime cuando estuvieron permanentemente acompañados por la Patrulla, que, desde luego, funciona con recursos del Estado.