Rodríguez Larreta pasó el día en Mendoza sin que Cornejo y De Marchi cruzaran palabra

El encumbrado dirigente de Juntos por el Cambio pasó todo el día en la provincia en diferentes actividades en las que compartió gran parte de su agenda con los dos principales referentes del radicalismo mendocino, el gobernador Rodolfo Suarez y el senador nacional y precandidato a gobernador, Alfredo Cornejo.

Rodríguez Larreta y Cobos.jpg Horacio Rodríguez Larreta se saludó afectuosamente con Julio Cobos.

Nadie duda de que con tantas horas juntos el tema principal de conversación fue la interna que hoy tiene enfrentados a la cúpula del PRO con sus pares de la UCR y que puede terminar con la ruptura de la alianza gobernante en la provincia y con Omar De Marchi presentando su postulación a la gobernación por afuera de Cambia Mendoza.

Y si bien todos coincidieron en hablar de que lo principal es preservar la unidad lo cierto es que no hubo definiciones sobre un acuerdo para que el ex intendente lujanino materialice sus aspiraciones compitiendo con Cornejo en las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) dentro de CM y no como partido individual o en otro frente.

Todos abogaron por la unidad pero no hubo definiciones

Desayuno Real.jpg Convivencia política en el Desayuno Real, con intendentes de todos los partidos. Allí están junto a sus reinas Sebastián Bragagnolo (PRO) de Luján; los radicales Walther Marcolini (General Alvear) y Raúl Rufeil (San Martín) y los peronistas Roberto Righi (Lavalle) y Flor Destéfanis (Santa Rosa), además del gobernador Mario Abed.

La mayor parte de las declaraciones fueron políticamente correctas, sin confrontaciones. Rodríguez Larreta expresó reiteradamente su deseo de que se alcance la unidad pero también fue claro en el sentido de que no se inmiscuirá en la interna y que son los dirigentes mendocinos quienes deben decidir.

Omar De Marchi, por su parte, pidió no apresurar la discusión sobre su decisión porque hay tiempo hasta abril, no descartó ir por afuera de Cambia Mendoza en las PASO y reiteró sus críticas al Gobierno aunque aclaró que no se refería específicamente a la gestión de Rodolfo Suarez, sino a los últimos 15 años en los que para él la Provincia no avanzó.

Almuerzo en la residencia oficial del Gobierno

Suarez, Rodriguez Larreta, Cornejo y Juri.jpg En la residencia oficial de Gobierno. Allí fue el almuerzo del que participaron Rodolfo Suarez, Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo y Mariana Juri.

Rodolfo Suarez y Horacio Rodríguez Larreta compartieron un almuerzo junto a Alfredo Cornejo y Mariana Juri Fue en la residencia oficial de Mendoza donde conversaron sobre la situación actual del país y coincidieron en la necesidad de un cambio de rumbo.

Larreta destacó las administraciones de Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo como gobernadores y puso en valor el modelo de equilibrio y austeridad que llevan adelante. Además, resaltó "la gestión eficiente de los recursos públicos de ambos y la capacidad para aprovechar las ventajas comparativas que ofrece la provincia en sectores claves como el turismo y la vitivinicultura".

Suarez también ponderó "el modelo de gestión que lleva adelante Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires". En ese sentido, coincidió con su programa de gobierno y con su agenda de trabajo a futuro. Asimismo, se mostró en la misma sintonía con su mirada nacional y las ideas para comenzar con las grandes transformaciones que el país necesita.

