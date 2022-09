Rodríguez Larreta lanzó a Omar De Marchi: "Está preparado y posicionado para ser gobernador"

Larreta aseguró que con De Marchi, que coordina la mesa nacional de su campaña y todo su equipo están delineando un plan de gobierno para todo el país, y marcó que ese plan busca "darle más potencialidad a Mendoza, para lo cual la provincia debería tener más exportaciones, que a su vez generarían más trabajo", remarcó en diálogo con Noelia Nieto y Sergio Suárez.

Horacio Rodriguez Larreta canal 7.jpg Horacio Rodríguez Larreta dialogó este martes con los conductores del noticiero de Canal 7, Noelia Nieto y Sergio Suárez y adelantó cómo delinea su plan de gobierno. Captura de video

Presuntamente en ese plan también se contempla un mayor desarrollo del sector mendocino de Vaca Muerta, "ya que tiene la cuarta parte de esos pozos de hidrocarburos no convencionales que son los segundos de mayor importancia en el mundo", acotó el referente del PRO.

Pese a estas potencialidades que Rodríguez Larreta vislumbra en Mendoza, ya en modo candidato. marcó que para que eso se pueda desarrollar "hay que virar a un país más federal. Hoy la Argentina tiene una enorme concentración de recursos que ha generado el kirchnernismo, que hacen que este sea un país unitario, con mucha concentración de poder y de recursos en el gobierno nacional. No puede ser que un gobernador tenga que venir acá a mendigar una obra, eso lo tienen que generar y desarrollar los mendocinos", planteó.

"El Presidente desperdició una gran oportunidad de llamar a la unidad"

El Jefe de Gobierno porteño no eludió opinar sobre la misa contra el odio y a favor de la paz que este domingo se celebró en la localidad bonaerense de Luján en respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de sufrir un intento de asesinato.

"Primero hay que decir que el Presidente desperdició la gran oportunidad para llamar a la unidad, incluso momentos después del atentado, convocar a una manifestación parcial y arrancó con un discurso de acusaciones al periodismo, a los jueces, a la oposición. Lo de la misa fue una mancha más al tigre, más grave por hacerlo en una iglesia. Pero fue en la misma línea en la que ellos venían, de querer dividir y dividir y profundizar la grieta", analizó Rodríguez Larreta.

El titular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aseguró que él no se engancha con el discurso de odio, que obviamente le atribuyó al oficialismo, y abogó por terminar con la eterna grieta partidaria que cada día parece profundizarse más.

"No creo que debamos seguir profundizando la grieta, yo he tenido diferencias muy grandes con gobierno nacional, cuando me quisieron cerrar las escuelas, cuando me quitaron coparticipación, pero eso no supone que debamos seguir alimentando la grieta, que hace que cada día tengamos más inflación, más pobreza. Eso hay que revertirlo, y esta era una gran oportunidad, pero el presidente eligió la división", cerró.

