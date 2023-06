Rodríguez Larreta confirmó que en Mendoza piensa tener lista propia de cara a las PASO 2023

"Es mi criterio general. Fue muy reciente la elección en Mendoza, por eso no empezamos a hablar del tema de las listas todavía. Justamente, en las provincias que eligieron el fin de semana es en los lugares donde todavía no conversamos sobre cómo vamos a continuar", dijo el jefe de Gobierno. Cuando le preguntaron por los referentes que podrían ir en su boleta, dijo que no es algo que esté resuelto aún, ni tampoco que vaya a provenir de una decisión únicamente suya.

Rodríguez Larreta y Ulpiano Suarez.jpg Larreta felicitó a Ulpiano Suarez tras su triunfo en Capital.

"Hoy adelantar nombres no me parece. No me gusta estar desde Buenos Aires diciendo quién sí y quién no para las provincias. Le doy mucha importancia a lo que digan los dirigentes locales, porque somos respetuosos del federalismo, así que veremos", afirmó. Con esas declaraciones, hay varios en Cambia Mendoza que ya se pueden ir preparando para ir junto al ex asesor de Mauricio Macri.

Qué pasa con el larretismo local

Al precandidato le consultaron por una idea instalada en Mendoza, sobre todo después del último paso de Bullrich por estas tierras. Cuando la ex ministra se fue, se llevó consigo el hecho de haber estado como única presidenciable en los festejos de Cambia Mendoza (por haber ganado la PASO) pero no solamente eso: también el hecho de que tiene una treintena de dirigentes que le son fieles y que se exhiben orgullosamente bullrichistas. Larreta no parece tener el mismo volumen entre los políticos locales.

Casado-Cornejo-Bullrich.jpeg Bullrich tiene a su propio grupo de colaboradores y militantes, además de a una de las suyas como candidata a vicegobernadora.

"Mirá, yo no creo en eso de larretismo y etcétera. A Alfredo Cornejo lo respaldo siempre, como respaldo a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, y él fue muy claro cuando le preguntaron si tomaba posición por alguno de los candidatos y expresamente dijo que no", remató HLR, justo antes de que le preguntasen por otro de los que correrán contra él por la Casa Rosada: Javier Milei.

"Yo hablo de mí. No del resto. La campaña es proponer cómo salir adelante con este país. Yo soy economista, tengo un posgrado en Harvard. Voy a ser el primer presidente economista, de hecho. Y esto no lo va a mejorar un líder mesiánico, yo no soy eso, ¿eh? Además, las peleas no sirven; no hablo de los otros: de quien crece y quien no crece (en las encuestas). Yo, en ese sentido, muestro mi trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, la acción, lo que hemos logrado. Esa es mi tarea", redondeó.

La salida de De Marchi y el cierre de alianzas para JxC

Sobre Omar De Marchi, dijo lo que ya ha mencionado anteriormente: que tomó la decisión de irse de Cambia Mendoza y que eso se respetaba. Pero una vez más dio a entender que con esa acción, perdió su respaldo. Y precisamente sobre avales en las urnas, se mostró confiado con el apoyo que Cambia tuvo en la provincia el pasado domingo, a pesar de haber perdido votos con respecto a comicios anteriores.

omar de marchi rodriguez larreta.jpg ¿Sociedad partida? De Marchi y Larreta fueron muy cercanos hasta principios de año. Después, el lujanino decidió abrirse y HLR mantuvo su apoyo sólo a Cambia Mendoza.

"Es muy difícil comparar una elección con otra. En esta elección ganó Alfredo Cornejo, a quien aprovecho para felicitarlo, como así también a Ulpiano Suarez, que ganó en Ciudad y con quien suelo trabajar codo a codo. También a Luis Petri, por lo que logró en la interna", concedió Larreta.

Por último, habló sobre el cierre de alianzas, lo que ocurrió este miércoles. Allí, sobre el filo de esas presentaciones, Juntos por el Cambio sumó a los partidos de José Luis Espert y Margarita Stolbizer, entre otras fuerzas, además de confirmar que no cambiará el nombre (como sí hizo el Frente de Todos, que pasó a llamarse Unión Por La Patria).

"Es un día importante porque sumamos a dirigentes valiosos. En cuanto al nombre, no es lo más importante. Lo importante es que vamos a sacar a la Argentina adelante. Me preparé; tengo propuestas en cada uno de los temas, y lo que buscamos es que la gente esté decidida a acompañar este cambio", finalizó.

