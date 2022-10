También hizo hincapié en el hecho de que “este debate se da ahora porque estamos en la última revisión. Luego de esto no se puede prorrogar, si nosotros vendiéramos las acciones y vamos al nuevo proceso, esa plata tampoco viene a la Provincia, sino que corresponde a quienes tienen la concesión de las acciones. Estamos estudiando y haciendo todas las consultas necesarias para prorrogar porque esos montos hoy no los podemos pagar”.

Rodolfo Suarez con la prensa.jpg El gobernador Rodolfo Suarez mantuvo este miércoles un contacto con la prensa en la entrega de más de 1.000 diplomas a mendocinos que se capacitaron en tecnología.

Rodolfo Suarez y la minería

En un encuentro con la prensa, el gobernador fue consultado sobre el proyecto de ley que presentó en la Legislatura el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para habilitar la minería en su departamento y recordó que “cuando lo intentamos hubo un fuerte rechazo de los mendocinos”, en referencia al intento de reforma de la Ley 7.722.

“La minería es una gran oportunidad que tiene Mendoza. Creemos que es una fuente de riqueza y de trabajo para los mendocinos y mendocinas, como ocurre en otros lugares que se lleva adelante la minería sustentable”, dijo.

ojeda.jpg El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó este martes el proyecto para habilitar la minería en Malargüe.

“No creo necesario avanzar en un debate así en este momento. Entiendo lo que opina el intendente de Malargüe, pero hay que saber cuándo es momento de llevar adelante una propuesta”, agregó.

Al mismo tiempo explicó que por este motivo el Ejecutivo trabaja en proyectos alternativos. “El primero es el de Potasio Río Colorado en Malargüe, el otro es el de Hierro Indio y el tercero es el de Cerro Amarillo”, detalló Suarez al recordar que los tres se enmarcan dentro de la Ley 7.722.

Dificultades por el tipo de cambio

A propósito de la cantidad de precios para el dólar que hay en el país, el gobernador sostuvo que “no es serio” y que resulta “inentendible”. Además, puso como ejemplo las adversidades que representa para la provincia tener que explicar esa compleja situación a los inversores, como por ejemplo a los que se busca atraer para el proyecto Potasio Río Colorado. “No hay rumbo, todo parece parche sobre parche y esto así no se soluciona”, expresó.

Consultado por los recientes cambios en el Gabinete nacional, Suarez aseguró que “tienen que ver más con la interna que con la gestión de gobierno”. Además, explicó de qué manera afecta eso a Mendoza: “A un año de irse, no pueden estar haciendo cambios en tres ministerios. No es serio. Eso demuestra que es muy difícil gestionar con el Gobierno nacional porque no hay interlocutores. Al funcionario nuevo hay que explicarle todo de nuevo, hay que empezar todo de nuevo y eso no es una buena gestión de la cosa pública”.

Sobre las demoras en el paso a Chile

Suarez opinó acerca de las largas demoras en el complejo fronterizo Los Libertadores durante este fin de semana extra largo, y aseguró que resolver esta problemática histórica depende del Gobierno nacional. “Nosotros no tenemos competencia en la provincia. Está Migraciones, Aduana, se ponen muchas trabas del lado chileno y hacemos mucho esfuerzo en este tema que es difícil de resolver”, dijo el gobernador, que destacó las gestiones y reclamos que lleva adelante por este tema en Buenos Aires la senadora nacional Mariana Juri.

“Nosotros queremos muchos turistas chilenos que vengan a gastar dinero en nuestras bodegas, hoteles y comercios, pero hay que facilitarles el ingreso al país y estamos trabajando en eso”, sostuvo Suarez.

Precio del boleto del transporte público

Cuando le consultaron al mandatario sobre los aumentos en el transporte público, dejó en claro que siempre se busca “lograr la menor afectación posible al bolsillo de las personas”.

Además, destacó que hay que tener en cuenta el hecho de que “si tuviéramos que actualizar el valor en base a la inflación no lo podría pagar nadie”.

De esta manera, Suarez aseguró que se está trabajando en conseguir un equilibrio para que el pasaje en transporte público siga siendo accesible. En ese sentido, recodó que “Mendoza tiene el boleto más barato de la Argentina y mientras hay paros de transporte en todo el país, en la provincia el sistema sigue funcionando. Para nosotros es muy importante continuar con esta política pública que beneficia a todos los mendocinos, sobre todo la hora de ir a trabajar.