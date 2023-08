Campaña de La Unión Mendocina contra Cornejo.jpg El gobernador se refirió a estos carteles de La Unión Mendocina que aparecieron este miércoles en la vía pública, y que también circularon en las redes sociales.

En esa defensa, Suarez se mostró asombrado por el calibre de la campaña contra su alfil. "Es escandaloso lo que se está haciendo, hay carteles en contra de Alfredo Cornejo que tienen la misma tipografía y en algunos casos se admite que son de La Unión Mendocina, primero ocurrió en las redes y ahora en la vía pública. Carteles en donde lo atacan directamente diciendo basta de Cornejo, y en algunos se reconoce que es La Unión Mendocina", despotricó.

Campaña de La Unión Mendocina contra Cornejo1.jpg

Pero a la vez se envalentonó y le quitó impacto electoral a esa campaña del frente que lidera Omar De Marchi: "Cuando se hacen estas campañas, es porque se está perdiendo, esto es de manual y de manual es que nunca dan resultado".

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo es el libro que está preparando el gobernador Rodolfo Suarez

Igualmente quedó en evidencia que la situación no deja de molestarlo porque a la par reclamó que la campaña electoral incluya "propuestas y viables, realizables, sensatas que le hagan bien a la gente", en referencia a la eliminación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que es otra de las promesas del mismo frente.

"No fue bueno que De Marchi se fuera de Cambia Mendoza"

En el balance de cómo se modificó el espectro electoral en Mendoza, luego de que Omar De Marchi se fuera de Cambia Mendoza y gestara La Unión Mendocina, Rodolfo Suarez asumió que esa división no le hizo bien al oficialismo, y aseguró que si el referente del PRO hubiese competido dentro del frente, podrían haber logrado un triunfo apabullante "como fue en Santa Fe", comparó.

"Esta división para mí no tiene sentido, no juega a favor del espacio al que él (por De Marchi) pertenecía, de hecho era uno de los armadores de uno de los candidatos a presidente. Con eso no pudimos dar ese mensaje de unidad a la Nación", se quejó.

Y en paralelo recordó que en Mendoza, a diferencia de lo que ocurrió en otras provincias, se garantizaron las PASO para que se diera la competencia interna, y que también se aprobó la ley de Boleta Única de Papel, que era otro cambio que el espacio de De Marchi reclamba, "y aún así se fue", criticó.