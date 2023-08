suarez en 7d 2023.jpeg "Nunca quise sacar rédito político de la pandemia". Otra de las definiciones del mandatario en Séptimo Día.

"Miren, por ejemplo, voy a contar un caso: Yo voy a comprar, algunos domingos, asado. Somos cuatro en casa, entonces para no hacer asado para cuatro, voy a un lugar donde lo preparan. El parrillero, cuando pasó esto, me dice 'qué hiciste Suarez; para qué te metiste en eso; que el agua', etcétera... A la otra semana voy y me dice: '¿Che, no tendrás un laburo?", remató el sancarlino.

Y completó la historia: "Y bueno, lo que le expliqué es lo que también se dijo en otras oportunidades. Le dije que lo que yo quería era que ganara dinero como para comprarse un auto, para tener vacaciones, para tener una mejor salud", afirmó.

Aunque no hubo fechas, es probable que el escrito vea la luz recién a partir de 2024, cuando Suarez haya dejado el mando tras sus cuatro años de gobierno.

Días del Covid: "Vas a tener a los muertos en la plaza"

"Siempre hay un ser humano detrás de la investidura. Y la verdad es que fueron momentos muy difíciles", fue otra de las confesiones que hizo. Y hablando de historias, además se metió en la interna de aquellos días en que debió gestionar la pandemia de Covid 19, también, recién aterrizado en Casa de Gobierno y confrontando muchas veces con la política nacional de Alberto Fernández.

Rodolfo Suarez.jpg Suarez, cuando era normal que llegara a las conferencias de prensa con barbijo puesto.

"Si tengo que elegir un momento, un punto, de mi mandato, es el día en que dije que no volvíamos a Fase 1", señaló. La referencia fue a uno de los status epidemiológicos que había instaurado el Ministerio de Salud, primero conducido por Ginés González García y luego por Carla Vizzotti. Esas etapas definían qué actividades se podían hacer y qué actividades, no.

"Tenía al Presidente, al ministro de Economía (Martín Guzmán, en ese entonces), al de Interior ('Wado' De Pedro) y al jefe de Gabinete, los cuatro, diciéndome que era una locura mi decisión. 'Vas a tener los muertos en la plaza, va a ser terrible', me decían. En esas reuniones con los gobernadores. ¿se acuerdan, esas que duraban cinco o seis horas? Me pedían que reflexione. Pero yo les manifesté que era absurdo, que estaban destruyendo la economía", narró sobre aquella época.

¿Dudó? "Por supuesto que dudé. Pero empezamos a estudiar mucho las estadísticas; los movimientos de las curvas. Y vimos que funcionaba de la misma manera en lugares cerrados, que con nosotros; que teníamos turismo interno, locales gastronómicos abiertos, etcétera. Al día de hoy, hay comerciantes que me agradecen, que me dicen 'no nos fundimos por esto que hicieron'".

Ana Maria Nadal y Rodolfo Suarez.jpg La ministra Ana María Nadal, de Salud, y el gobernador Rodolfo Suarez, durante un encuentro virtual con De Pedro y Vizzotti, en 2020.

El periodista Pablo Gerardi le consultó si realmente creyó que podía estar apilando cadáveres como producto de la enfermedad. "No, no. Sino, no lo hubiera hecho. Lo que vimos fue que el Gobierno nacional se beneficiaba políticamente de la pandemia. Les daba libertad para gobernar, porque la gente estaba en sus casas y llena de miedo", opinó.

