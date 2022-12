Roberto Iglesias: "En la política hay gente que patea en contra, en el fútbol no"

Al cumplirse 21 años del estallido social que terminó con la salida de Fernado De la Rúa de la presidencia de la Nación, el ex mandatario fue entrevistado por Ricardo Montacuto en el programa Te Digo lo que Pienso, de radio Nihuil. Repasó lo sucedido en aquellos años críticos del país y analizó la realidad actual.

La opinión de Roberto Iglesias sobre la realidad actual en la Argentina

seleccion-argentina6.jpg Para Iglesias no es posible que la unidad demostrada por la Selección argentina campeona del mundo se logre en la política.

En un intento se ser "políticamente correcto" al ser preguntado sobre cómo ve el futuro argentino, respondió: "Estamos a fin de año y hay que decir que tenemos esperanzas de que la situación cambie. Y sí, tenemos esperanzas pero lo veo muy difícil".

De inmediato se refirió a la comparación que se está haciendo con el éxito del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de Qatar: "No se puede hacer una comparación entre la situación política del país y la Selección. Escucho por todos lados que dicen que 'cuando todos tiramos para adelante como hizo la Selección se sale para adelante'. Y no, no es así".

Iglesias amplió su visión al respecto: "No creo que haya ningún jugador que integre un equipo y patee en contra. Bueno, en la política hay gente que patea en contra".

"En la política se patea en contra o para atrás a veces con razón y a veces sin razón. Se hace por mezquindad o por tener pensamientos distintos... En el fútbol no vas a encontrar a un defensor que diga 'hoy hay que patear contra el arco nuestro'. Entonces, pretender hacer una comparación de la política con el seleccionado es un error. Es que la sociedad está dividida totalmente" "En la política se patea en contra o para atrás a veces con razón y a veces sin razón. Se hace por mezquindad o por tener pensamientos distintos... En el fútbol no vas a encontrar a un defensor que diga 'hoy hay que patear contra el arco nuestro'. Entonces, pretender hacer una comparación de la política con el seleccionado es un error. Es que la sociedad está dividida totalmente"

Sobre cuál solución ve posible el ex gobernador se mostró un tanto pesimista: "Hay que hacer cosas muy dolorosas para arreglar el país. Todos, los más ricos y los más pobres, deberían hacer un esfuerzo muy grande. Pero claro: entiendo que la gente está muy cansada y que no se le pude pedir más esfuerzo al que se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar. Tampoco se les puede pedir más a los jubilados y a las pymes".

Al reforzar ese concepto añadió: "Cuando tenés una empresa en quiebra, chica o grande, es necesario un sacrificio tremendo. Y Argentina para salir del pozo tiene que hacer cosas que a la gente no le va a gustar. Encima van a salir los sindicatos y las organizaciones sociales a quejarse. Lamentablemente es así. Se precisa un sacrificio muy grande, por lo menos unos años y para esto es necesario una mancomunidad entre todos los sectores, que todos estén dispuestos".

"Ahora -cerró- quién convoca a hacer ese esfuerzo. ¿A quién en la Argentina se le puede creer? Es muy difícil".

A 21 años de la caída de Fernando De la Rúa

Helicóptero De La Rúa.jpg Imagen tristemente célebre. 21 de diciembre de 2001: Fernando De la Rúa abandona la Casa Rosada en helicóptero.

El 21 de diciembre se cumplieron 21 años de la salida del gobierno de quien era presidente en ese momento, Fernando de la Rúa. En Mendoza gobernaba Roberto Iglesias, que por estas fechas siempre es consultado sobre lo que pasó entonces.

"Temí por mi gobierno -admitió- porque era un momento muy complejo , de mucho hartazgo de la población por la situación económica tan difícil. Teníamos la convertibilidad que pasó a ser un cepo que no te permitía más que hacer flexiones: no se podía comer, no se podía tomar agua, no se podía hacer nada. Salir de la convertibilidad terminó resultando un estallido".

Recordó también: "El gobierno posterior, apenas asumió terminó saliendo de la convertibilidad. Se llevó el dólar a 4 pesos y medio y después lo bajaron. Era inexorable la salida de ese plan que fue realmente bueno para estabilizar pero del que había que salir. No se hizo cuando De la Rúa asumió y evidentemente iba a terminar como terminó".

"La comunidad estaba muy cansada, harta. Es que después de 10 años de estabilidad se encontró de nuevo con los problemas económicos. De la Rúa no tuvo ningún tipo de apoyo, ni del oficialismo ni de la oposición. Se intentó buscar un gobierno de coalición y no fue posible" "La comunidad estaba muy cansada, harta. Es que después de 10 años de estabilidad se encontró de nuevo con los problemas económicos. De la Rúa no tuvo ningún tipo de apoyo, ni del oficialismo ni de la oposición. Se intentó buscar un gobierno de coalición y no fue posible"

carlos-chacho-alvarez.webp Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia casi un año antes de la caída de De la Rúa.

Roberto Iglesias puso en la mira a quien había ocupado la vicepresidencia: Carlos Chacho Álvarez. "Para colmo había renunciado Chacho Álvarez quien alguna vez tendría que dar explicaciones de su conducta. Si él no se iba, el país institucionalmente podría haber seguido funcionando. Él era de origen peronista y bien podría haber tomado la conducción y buscar nuevos acuerdos. El peronismo le negó el apoyo a De la Rúa y cierta parte del radicalismo se hizo la distraída".

Analizando más en profundo recordó que "el problema de fondo era que, por la Ley de de Convertibilidad, no se podía emitir. Por eso aparecieron las cuasi monedas, como el Petrón en Mendoza. Si hubiese podido emitir, era otra cosa. Igual, hoy el peso argentino vale tan poco que parece una cuasi moneda".

Qué pasó en Mendoza aquel 2001

Roberto Iglesias en Legislatura otra.jpg Una de las últimas apariciones públicas de Roberto Iglesias fue en la Legislatura en el homenaje a Juan Carlos Jaliff, en abril de este año al retirarse de la actividad política. Aquí está junto a otros dos ex gobernadores -Alfredo Cornejo y Julio Cobos- y el actual vicegobernador Mario Abed.

"Nosotros la pudimos llevar bastante mejor porque hicimos lo que teníamos que hacer. Yo sé que hay muchos progres que escuchan hablar de ajustes y dicen no y no. Pero cuando no alcanza hay que ajustar y mi gobierno hizo un gran ajuste", dijoj.

Iglesias repasó: "Cuando se le dice a la gente que hay que ajustarse el cinturón el primero que debe hacerlo es el que tiene la responsabilidad de gobernar. Entonces los primeros sueldos que se bajaron fueron los de los funcionarios. Se les pidió a los legisladores que también lo hicieran y lo aceptaron. Hasta bajamos la cantidad de concejales. No pudimos reducir el número de diputados y senadores porque eso debe hacerse por ley".

"Hicimos una reducción del gasto muy importante y quien no acompañó fue la Justicia. No quisieron bajar sus sueldos. Pero se hizo un ajuste muy importante que tuvo su costo, sobre todo para el empleado público" "Hicimos una reducción del gasto muy importante y quien no acompañó fue la Justicia. No quisieron bajar sus sueldos. Pero se hizo un ajuste muy importante que tuvo su costo, sobre todo para el empleado público"

En resumen sintetizó Roberto: "La Provincia terminó ordenada pese a todo el lío. Entregué un gobierno (lo sucedió Julio Cobos) sin déficit, con cuentas equilibradas. Esto permitió a los gobiernos que nos sucedieron renegociar los créditos. Teníamos dos en Nueva York, uno de ellos que fue dado con contrapartida de entregar las regalías petorlíferas. O sea: no las cobrábamos. De ese crédito adelantamos el pago y entonces liberamos las regalías, lo que fue muy importante porque el valor del petróleo subió de 19 a 70 dólares".

Del Petrom, aseguró que "fue la única cuasi moneda que un gobierno retiró y pagó al contado. Las cuasi monedas de todas las otras provincias desaparecieron en la nada".

