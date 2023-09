Revuelo por una comisaría que tuvo que trasladarse por problemas para pagar el alquiler

►TE PUEDE INTERESAR: La encuesta que pidió Alfredo Cornejo para sondear la intención de voto en un municipio clave

La respuesta del Ministerio de Seguridad

Cerca de las 14, la diputada nacional Marisa Uceda (Unión por la Patria) salió a cuestionar lo que sucedía en el Valle de Uco. "El #ModoMendoza de Suarez y Cornejo ha llegado a un límite inimaginable. Hoy nos enteramos que están desalojando la sede de la Jefatura Distrital 4 de la Policía de Mendoza en el Valle de Uco por falta de pago del alquiler. ¡Un escándalo!", tuiteó la legisladora.

Ya a las 16.36, el Ministerio de Seguridad de Mendoza publicó un comunicado en el que dio su explicación sobre lo ocurrido.

"La Jefatura Distrital de Policía VI y la Departamental de Tunuyán debieron desocupar voluntariamente el edificio donde funcionaban (...) El propietario del inmueble tenía problemas con AFIP para facturar, por lo que se tuvo que hacer un contrato de alquiler con cláusula de sublocación para poder cobrar. El sublocador falleció y ello trajo aparejado demoras en la facturación y por ende en el pago", reza el texto.

Contrariamente a lo que se replicó en las redes, si bien el juicio de desalojo está iniciado, las fuentes oficiales aseguran que aún no hay orden de lanzamiento. O sea que no se podría haber echado a los efectivos. "No fue el oficial de justicia, el retiro fue voluntario", enfatizaron desde Seguridad.

►TE PUEDE INTERESAR: Quiénes ganaron y quiénes debutarán en los Concejos Deliberantes de cada municipio

Además, recalcaron que ya hubo dos llamados a licitación para buscar otro alquiler y, aunque quedaron desiertos, ya está en marcha un tercer intento de contratación.

"La operatividad sigue con normalidad", dice el escrito, ya que las oficinas alquiladas "eran administrativas".

Hasta tanto se solucione el inconveniente, la Distrital VI se trasladará a la sede de Bomberos de la Policía y la Jefatura Departamental de Tunuyán a la comisaría 65° de Vista Flores.

Aquí, el comunicado completo del Ministerio de Seguridad:

respuesta de Seguridad comisaría valle de uco.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Médicos internistas ratificaron que pacientes de obras sociales y prepagas ya abonan como particulares