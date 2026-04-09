Reforma de la Ley de Glaciares: estas son las modificaciones clave del proyecto aprobado

El Congreso Nacional avanzó con una reforma de la Ley de Glaciares que redefine el alcance de las zonas protegidas, introduce criterios técnicos para su delimitación y otorga mayor poder a las provincias, en una iniciativa que impacta de lleno en regiones cordilleranas como Mendoza.
En ese contexto, también se conoció cómo votaron los diputados mendocinos, en una sesión que volvió a poner en tensión el equilibrio entre ambiente y producción.
Qué dice la Ley de Glaciares vigente
La norma actual define de manera amplia el ambiente periglacial y establece prohibiciones absolutas para actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera en glaciares y zonas periglaciares.
Al ser una ley de orden público, subordina cualquier actividad económica al interés de preservación hídrica, priorizando el cuidado del agua.
Uno de los principales cuestionamientos técnicos de los impulsores de la reforma es que no distingue entre geoformas con aporte hídrico relevante y aquellas con contenido de hielo mínimo, lo que genera restricciones incluso donde el impacto sería reducido.
Qué dice la reforma y cuáles son las modificaciones clave
El proyecto introduce una distinción entre áreas periglaciares y geoformas periglaciares, modificando el alcance de la protección actual.
Entre los cambios principales:
- Se limita la protección automática del ambiente periglacial
- Se incorpora el análisis técnico como criterio central
- Se habilita la evaluación caso por caso
- Se redefine qué zonas deben ser consideradas reservas estratégicas
De esta forma, la reforma busca hacer más específica la aplicación de la ley, según sus impulsores.
El rol de las provincias en la nueva ley
Uno de los puntos centrales es que las provincias pasan a tener mayor protagonismo en la definición de las áreas protegidas.
En concreto:
- Podrán definir qué zonas son periglaciares
- Tendrán la facultad de validar su inclusión en el régimen de protección
- Participarán en los criterios técnicos de evaluación
Además, la incorporación al Inventario Nacional de Glaciares quedará sujeta a la validación de cada jurisdicción, lo que implica un cambio respecto del sistema anterior.
Cómo votaron los diputados mendocinos
La votación en el Congreso dejó en evidencia una marcada división entre los diputados nacionales por Mendoza, reflejando las tensiones históricas de la provincia en torno al desarrollo productivo y la protección de los recursos hídricos.
En concreto, la mayoría de los legisladores mendocinos acompañó la reforma, mientras que el peronismo votó en contra:
- Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR) votaron a favor del proyecto, en línea con una postura que promueve revisar las restricciones actuales
- Mercedes Llano y Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) también respaldaron la iniciativa, alineados con la flexibilización del marco normativo
- En contraposición, Adolfo Bermejo y Martín Aveiro (Unión por la Patria) votaron en contra, sosteniendo la necesidad de mantener un esquema de protección ambiental más estricto
El resultado expone una diferencia clara entre oficialismo y oposición, pero también deja ver un posicionamiento mayoritario de Mendoza a favor de introducir cambios en la ley.
Esta división no es menor: la provincia mantiene desde hace años un fuerte debate social y político sobre la minería, atravesado por la defensa del agua como recurso estratégico. En ese contexto, la votación de sus representantes en el Congreso anticipa que la discusión continuará a nivel local, donde cualquier modificación en la normativa sobre glaciares tiene impacto directo en la agenda pública.
Así, el posicionamiento de los diputados mendocinos no solo refleja una decisión legislativa puntual, sino también las distintas miradas que conviven en la provincia sobre cómo equilibrar producción, inversión y cuidado ambiental.
Impacto en Mendoza y el debate por la minería
La reforma tiene un impacto directo en Mendoza, donde la discusión entre desarrollo minero y protección del agua es histórica.
En ese marco, los cambios podrían:
- Habilitar proyectos en zonas antes restringidas
- Dar mayor margen de acción a las autoridades provinciales
- Reavivar el conflicto social y político
Mendoza aparece así como uno de los territorios donde la implementación de la reforma podría generar mayor debate.
Un debate abierto entre ambiente y producción
La reforma vuelve a poner en el centro una discusión clave: cómo equilibrar la actividad económica con la preservación de recursos naturales estratégicos.
Mientras el oficialismo sostiene que los cambios permiten una regulación más precisa, sectores críticos advierten que podrían implicar una flexibilización en la protección de los glaciares. El impacto real dependerá de su aplicación, pero el debate ya está instalado.