Reforma de la Ley de Glaciares: estas son las modificaciones clave del proyecto aprobado

Al ser una ley de orden público, subordina cualquier actividad económica al interés de preservación hídrica, priorizando el cuidado del agua.

Uno de los principales cuestionamientos técnicos de los impulsores de la reforma es que no distingue entre geoformas con aporte hídrico relevante y aquellas con contenido de hielo mínimo, lo que genera restricciones incluso donde el impacto sería reducido.

Qué dice la reforma y cuáles son las modificaciones clave

El proyecto introduce una distinción entre áreas periglaciares y geoformas periglaciares, modificando el alcance de la protección actual.

Entre los cambios principales:

Se limita la protección automática del ambiente periglacial

Se incorpora el análisis técnico como criterio central

Se habilita la evaluación caso por caso

Se redefine qué zonas deben ser consideradas reservas estratégicas

Hubo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones Hubo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones

De esta forma, la reforma busca hacer más específica la aplicación de la ley, según sus impulsores.

El rol de las provincias en la nueva ley

Uno de los puntos centrales es que las provincias pasan a tener mayor protagonismo en la definición de las áreas protegidas.

En concreto:

Podrán definir qué zonas son periglaciares

Tendrán la facultad de validar su inclusión en el régimen de protección

Participarán en los criterios técnicos de evaluación

Además, la incorporación al Inventario Nacional de Glaciares quedará sujeta a la validación de cada jurisdicción, lo que implica un cambio respecto del sistema anterior.

Cómo votaron los diputados mendocinos

La votación en el Congreso dejó en evidencia una marcada división entre los diputados nacionales por Mendoza, reflejando las tensiones históricas de la provincia en torno al desarrollo productivo y la protección de los recursos hídricos.

En concreto, la mayoría de los legisladores mendocinos acompañó la reforma, mientras que el peronismo votó en contra:

Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR) votaron a favor del proyecto, en línea con una postura que promueve revisar las restricciones actuales

votaron a favor del proyecto, en línea con una postura que promueve revisar las restricciones actuales Mercedes Llano y Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) también respaldaron la iniciativa, alineados con la flexibilización del marco normativo

también respaldaron la iniciativa, alineados con la flexibilización del marco normativo En contraposición, Adolfo Bermejo y Martín Aveiro (Unión por la Patria) votaron en contra, sosteniendo la necesidad de mantener un esquema de protección ambiental más estricto

El resultado expone una diferencia clara entre oficialismo y oposición, pero también deja ver un posicionamiento mayoritario de Mendoza a favor de introducir cambios en la ley.

Facundo Correa Llano, uno de los mendocinos que votó a favor de la Ley de Glaciares. Facundo Correa Llano, uno de los mendocinos que votó a favor de la Ley de Glaciares.

Esta división no es menor: la provincia mantiene desde hace años un fuerte debate social y político sobre la minería, atravesado por la defensa del agua como recurso estratégico. En ese contexto, la votación de sus representantes en el Congreso anticipa que la discusión continuará a nivel local, donde cualquier modificación en la normativa sobre glaciares tiene impacto directo en la agenda pública.

Así, el posicionamiento de los diputados mendocinos no solo refleja una decisión legislativa puntual, sino también las distintas miradas que conviven en la provincia sobre cómo equilibrar producción, inversión y cuidado ambiental.

Impacto en Mendoza y el debate por la minería

La reforma tiene un impacto directo en Mendoza, donde la discusión entre desarrollo minero y protección del agua es histórica.

En ese marco, los cambios podrían:

Habilitar proyectos en zonas antes restringidas

Dar mayor margen de acción a las autoridades provinciales

Reavivar el conflicto social y político

Mendoza aparece así como uno de los territorios donde la implementación de la reforma podría generar mayor debate.

Un debate abierto entre ambiente y producción

La reforma vuelve a poner en el centro una discusión clave: cómo equilibrar la actividad económica con la preservación de recursos naturales estratégicos.

Mientras el oficialismo sostiene que los cambios permiten una regulación más precisa, sectores críticos advierten que podrían implicar una flexibilización en la protección de los glaciares. El impacto real dependerá de su aplicación, pero el debate ya está instalado.