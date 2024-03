Referentes del PJ criticaron a los diputados peronistas que votaron la suspensión de Janina Ortiz

El más duro fue el ex candidato a vicegobernador, Lucas Ilardo, quién dejó ver que en esos votos a favor, hubo presiones del oficalismo y acusó a esa parte del peronismo de ser funcional al Gobierno.

En tanto, Jorge Tanús, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados hasta el 2015, aseguró que mientras él ocupó ese lugar, no hubo situaciones similares.

Tuits y pasadas de facturas dentro del PJ

El que abrió el fuego con los tuits fue Ilardo, advirtiendo "aprietes" oficialistas, por un lado, y señalando al peronsimo como funcional al gobierno. Trató de "genuflexo" al sector que acompañó el proyecto de suspender a la legisladora de La Unión Mendocina. "Un antecedente aberrante", dijo.

tuit Ilardo.JPG

Pero las críticas del ex candidato y ex legislador kirchnerista, no quedaron ahí, sino que su hilo continuó.

Tuit ilardo 2.JPG

Ilardo continuó en el mismo tono, pero señalando a los que ejercen como "empleados de Cornejo".

tuit Ilardo 3.JPG

Por último, dijo que había que dejar que la justicia decidiera y no actuar por sobre este poder.

Tuit Ilardo 4.JPG

En su calidad de ex presidente de la Cámara de Diputados -lo fue durante 8 años, tanto en el gobierno de Celso jaque como en el de Francisco Pérez- Jorge Tanús apoyó los dichos e Ilardo. "Ningún legislador fue expulsado ni perseguido por razones políticas", manifestó.

Jorge tanús sobre janina ortiz.JPG

Mientras, Anabel Fernández Sagasti también marcó la cancha con su posteo. "El límite siempre es la democracia y las instituciones. Acá no hay dobles interpretaciones ni defensa de nadie, la Constitución manda", aseveró la senadora nacional.

Anabel F S sobre janina Ortiz.JPG

La interna del PJ se asomó en los votos a favor y en contra de Ortiz

La respuesta para entender quiénes y por qué votaron a favor y en contra de Ortiz dentro del PJ hay que buscarla en la interna de ese frente.

Según cuentan los mismos peronistas, actualmente hay cuatro grandes grupos que se mantienen unidos pese al desmembramiento del partido a nivel provincial.

Un grupo lo compone el kirchnerismo, que juega con la CTA y dirigentes más cercanos a Segio Massa, como Gabriela Lizana y Tanús. En Diputados, tienen a Natalia Vicencio, Valentina Morán y Gabriela Lizana que se abstuvieron de votar por la suspensión de janina Ortiz.

►TE PUEDE INTERESAR: Andrés Lombardi dijo de Janina Ortiz que "es indigna su conducta"

Otro sector es liderado por Martín Aveiro, que está trabajando con los sindicatos. El diputado Julio Villafañe, que se abstuvo de votar por la suspensión de Ortiz, pertenece a este grupo.

Un tercer espacio es el de Matías Stevanato en alianza con Carlos Ciurca. Este "equipo" quiere sumar y convertirse en la voz de los intendentes, de hecho, a Ciurca le responden dos jefes comunales: Flor Destéfanis, de Santa Rosa, y Fernando Ubieta, de La Paz. A este grupo pertenece Gustavo Gulino, que le respone a Stevanato, y Verónica Valverde, esposa de Carlos Ciurca.

El cuarto grupo es el qu componen los Félix en el sur. De este sector son Germán Gómez, Gustavo Perret y Roxana Escudero. Los tres votaron por la suspensión de la diputada de Las Heras.

En este panorama, sólo quedan "sueltos" el intendente de Malargüe, Celso jaque, que cuenta con peso propio por haber sido gobernador de la provincia, pero que tiene simpatía y acercamiento con el kirchnerismo y por último, el intendente de Lavalle, Edgardo González, que está más cerca de Stevanato, pero no se ha terminado de unir a este grupo.