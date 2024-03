Andrés Lombardi dijo de Janina Ortiz que "es indigna su conducta"

►TE PUEDE INTERESAR: Omar De Marchi y La Unión Mendocina criticaron la suspensión de Janina Ortiz como diputada

janina ortiz declaraciones 2.jpg

"Hoy hemos dado un claro mensaje a la ciudadanía en pos de la transparencia de las instituciones: suspendimos a Janina Ortiz de su banca como diputada", sostuvo Lombardi.

Andrés Lombardi sobre Janina Ortiz.png

Andrés Lombardi sobre Janina Ortiz 2.png

La opinión de la vicegobernadora sobre la suspensión a Ortiz

Otra de las que se pronunció por el fallo de los pares de Ortiz fue la vicegobernadora Hebe Casado.

"Creo que la Legislatura no merece estar en el foco de atención por una cuestión judicial de uno de sus miembros en particular. Lo lógico hubiese sido que ella hubiese puesto desde un principio ese puesto a disposición de la Justicia, que ella misma se haya separado del cuerpo deliberativo para evitarle esto a sus pares. Tuvieron que tomar esta decisión sus pares en una amplia mayoría de suspenderla y ahora se verá qué dice la Justicia respecto de cada una de las causas y ahí ya la Legislatura no tiene ningún tipo de injerencia", destacó Casado.

Y recalcó: "Uno es responsable de cada una de las acciones que tiene a cargo. Creo que la oposición votó de esta manera porque se siente en el foco de la tormenta por los errores de un miembro en particular y también los pone incómodos a ellos. Creo que fue una decisión sabia por parte del cuerpo deliberativo".

Peti Lombardi diputados.jpg Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza.

Las repercusiones del Partido Verde

El diputado provincial del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, celebró la suspensión de la diputada provincial Janina Ortiz, quien es investigada penalmente en la Justicia por hechos de corrupción. Fugazzotto fue uno de los que votó a favor de la suspensión.

“Es un gesto de la política mendocina a la ciudadanía en pos de la transparencia”, indicó. Y agregó: “Lo planteamos desde el inicio. La Legislatura no podía aceptar que una legisladora electa, denunciada penalmente de haber violado la ley por graves hechos de corrupción esté habilitada para aprobar o rechazar leyes. Era un contrasentido, una burla a la ciudadanía”.

“Esta conducta indigna de Janina Ortiz no es propia de un legislador de la Provincia, de un representante del pueblo, que en vez de poner obstáculos legales debe ponerse a disposición en una investigación”, cerró Fugazzotto.

