Janina Ortiz aseguró que si la suspenden como diputada presentará un recurso de amparo en la Justicia

La posible suspensión de la banca de janina Ortiz y el recurso de amparo

Consultada acerca de si cree que finalmente quedará suspendida en su banca, Ortiz manifestó que ella piensa que esto ha sido negociado entre Cambia Mendoza y el peronismo.

"Desde que estoy en la Legislatura, los pocos meses que llevo ahí, veo cómo juegan con las mayorías. Yo esperaba que esto sucediera, porque ellos mismos (por Cambia Mendoza) el domingo en una nota periodística dijeron que negocian los votos con el PJ, porque para ellos la política es un negocio. Lo que negociaban es si iban por la exclusión o por la suspensión. Después dijeron que no hablaron de negociación, pero anoche (por el lunes) realizaron un comunicado del interbloque en el que prácticamente decían lo mismo (que estaban negociando lo votos). Entonces, sí iban con un dictamen ya formado,sí habían estado negociando los votos".

La diputada aseguró que si es suspendida -como todo parece indicar que va a suceder- va a presentar un recurso de amparo, ya no por ella solamente, "sino porque es una situación muy oscura para a institucionalidad de Mendoza, ya que los que no piensan como ellos -refiriéndose al gobierno- son perseguidos".

La diputada de La Unión Mendocina se siente perseguida

Cuando se le consultó al respecto de si se siente perseguida por sus pares, Ortiz respondió: "Se los pude decir personalmente a mis pares y está grabadado y se puede ver en You Tube, la animosidad y la persecución contra mí es clara".

La diputada manifestó que pesan sobre ella acusaciones falsas y difamaciones, que se pagó para publicar un libro que la llamaba "La Madama de Las Heras".

En esto gastaron $7 millones, en lugar de buscar el bien de la gente, lo invirtieron en demonizar mi imagen, así consiguen instalar el tema en la opinión pública

Janina Ortiz aseguró que sí se presentó en la Justcia

Acerca de las imputaciones por supuesta coacción agravada y fraude a la administración pública en la comuna de Las Heras, y el por qué no habría asistido a las audiencias, Ortiz negó el hecho de no haberse presentado a declarar.

"Yo sí me he presentado, fui sometida a proceso. Pero mi abogada ha planteado que no se han cumplido los caminos constitucionales correspondientes, la imputación está en suspenso. Yo puedo presentar pruebas -que no se me toman en cuenta- y se pueden presentar pruebas en mi contra, al mismo tiempo,. Al no tener los fueros, no hay ningún impedimento para llevar adelante este tipo de acciones. Yo me he presentado siempre que se me ha llamado, no me he presentado a las imputaciones porque no corresponde: una está en casación y la otra está a la espera de que contesten los planteos de mi abogada, que son muchos"

Otiz manifestó que se han cometido irregularidades en el proceso: "No le han respondido notas a mi abogada, no han cumplido los tiempos para apelar. Por esta razón mi abogada sostiene que le deben contestar los escritos. porque aunque me imputaran, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mi culpabilidad sólo quedaría demostrada con un juicio y una sentencia firme".

Qué dijo la diputada de LUM sobre las dos acusaciones que pesan sobre ella

Respecto de la causa de fraude a la Administración Pública, por la creación de supuestas cooperativas en Las Heras, que, según se denunció en realidad eran fantasmas, -incluso se detectó que una de ellas era presidida por un hombre en situación de calle y como dirección legal figuraba un baldío- Ortiz negó la acusación.

Nunca fueron cooperativas fantasmas, las cooperativas existían y la gente trabajaba. Lo que el fiscal está analizando e investigando, es adónde fueron todos los fondos. Se ha detectado documentación que puede estar falsificada. Pero no atienden a mi pedido de que me permitan presentar una pericia para que se determine que no son mías

También aseguró que las cooperativas no eran fantasmas, que se hicieron por la municipalidad tres cooperativas de las cuales quedó una funcionando. "Un funcionario del municipio que trabajaba en la secretaría de Gobierno puede corroborar que dos de esas cooperativas nunca se pusieron en marcha. Les facilitamos la personería jurídica a comedores, y después era la misma institución la que determinaba si se podía abrir o no. El procedimiento se llevó adelante con el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)".

En cuanto a la coacción agravada, cuyas pruebas fueron audios en los que se aseguraba que una empleada del municipio era obligada por Ortiz a mantener relaciones sexuales con un funcionario, la ex secretaria de Gobierno de Las Heras dijo que "grabar a una persona en la intimidad es un delito, la única forma de presentarlo como prueba es diciendo que alguien los obligó a hacerlo y me culparon a mí, no tienen pruebas de esto".

Por otra parte, señaló que "la denunciante se contradice, ya que primero asegura que no conoce al funcionario en cuestión y que está obligada por mí a través de terceros a mantener relaciones con él y después admite haber tenido una relación extramatrionial con esta persona por lo menos dos años antes de la denuncia. Hay muchas contradicciones tanto en las denuncias como en los denunciantes".

Ortiz aseveró que la denuncia es inconsistente, que se pidió peritaje a los teléfonos para corroborar si ella había amenazado o enviado audios coaccionando la actitud de las mujeres qu denuncian y no se hizo.

"Ellas primero fueron a mentir, porque dijeron que presentaban la denuncia porque temían por sus vidas y en audios anteriores dijeron que ellas recibieron dinero y que tienen apoyo del bueno , del que es candidato a gobernador y que el actual intendente Francisco Lo Presti y un concejal las estarían asesorando"

Por qué la Justcia le prohíbe salir de la provinia a Daniel Orozco.

Otro de los protagonistas principales de esta novela es el ex intendente de Las Heras y marido de Ortiz, Daniel Orozco.

Cuando fue consultada sobre el motivo por el cual la Justicia no le permite a su marido salir de la provincia, Otiz respondió que en el momento en que Orozco quedó imputado, presentó un pedido para salir de la provincia por cuestiones personales y el fiscal Flavio D'Amore (en ese momento a cargo de la causa) no tuvo problemas y le firmó ese permiso. Ortiz aseguró que, una vez terminada la feria judicial, lo sacaron a D'Amore y en su lugar pusieron al fiscal Juan Gabriel Tichelli. "Tichelli le negó el permiso, en ese momento diciendo que un diario había publicado que Orozco podía irse a vivir fuera de Mendoza. No hay que olvidarse quién es Tichelli, es el fiscal que no investigó los audios que se difundieron, donde jueces y magistrados hablan del 'petiso' (en alusión a Alfredo Cornejo a quien Ortiz no nombró), y de que hay que hacer lo que él quiere y elegir como jueces a los que él señale", sentenció la diputada.

Imputación forzada

La teoría de Ortiz es que los legisladores quieren forzar una imputación por parte de la justicia. "Yo estoy en un proceso legal y voy a presentar un recurso de amparo, de ser necesario", manifestó.

Por otra parte, dijo que no se siguieron los pasos legislativos correspondientes, ya que la comisión de LAC no tenía la facultad para tratar el tema: "Me están juzgando dos veces por el mismo hecho. En diciembre se me juzgó y ya me desaforaron, se está afectando división de poderes".

Por último, remató: "Voy a hacer todo lo que corresponde y que yo pueda hacer, porque hoy es contra mí, pero quieren sentar un precedente. Es clara la pérdida de institucionalidad que está pasando en Mendoza. Es la realidad. Se han violado un montón de leyes".