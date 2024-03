Cambia Mendoza acusó a Janina Ortiz de esconderse y poner excusas para eludir citaciones

►TE PUEDE INTERESAR: El Jury de Enjuiciamiento exhortó a Janina Ortiz a presentarse en la Justicia para ser imputada

Janina Ortiz-Daniel Orozco.jpg Janina Ortiz y su esposo Daniel Orozco. Nicolás Rios

Para Cambia Mendoza, Janina Ortiz apela a artilugios

"En el mismo día en que la Justicia prohíbe salir de la provincia a Daniel Orozco, su esposa, Janina Ortiz, presenta ante la comisión de LAC nuevos artilugios para evitar dar explicaciones ante sus pares", comienza diciendo el comunicado de Cambia Mendoza.

El artículo añande que "mediante una nota presentada a la comisión, impugna la notificación por la cual se la cita para mañana (por este martes) a ejercer su defensa. La nueva excusa, es que no es el domicilio donde tiene su despacho.

"Sin embargo", enumera el comunicado de CM:

1: Desde un principio ella constituyó domicilio procesal electrónico y parlamentario en el mail de su abogada, Elena Quintero.

2: A esa dirección se la citó la primera vez, en diciembre, y no presentaron ninguna nulidad.

3: Este viernes (por el 22 de marzo), tras ser citada por la comisión de LAC, presenta una nota pidiendo ciertas condiciones para el desarrollo de la audiencia, como una amplia cobertura y publicidad en la página oficial de la Cámara de Diputados, consintiendo explícitamente la notificación efectuada.

4: Ahora pide la nulidad de la citación, rechazando el domicilio legal antes invocado.

Los diputados oficialista señalan que "todo esto, justo el día en que la justicia le prohíbe salir de la provincia a su marido, Daniel Orozco, investigado por las mismas causas en las que ella está implicada".

Evidentemente oculta algo, porque no sólo presenta artilugios en la Justicia sino tambien ante esta honorable Cámara, para evitar someterse a proceso, en lugar de actuar como lo haria cualquier persona de bien que quiere limpiar su nombre de cualquier sospecha

"Cuando alguien le escapa a la Justicia es porque algo tiene que ocultar", agerga el documento.

Finalmente dice: "Si fuera una ciudadana común y corriente, hasta podría entenderse que apele a todas las chicanas procesales que quiera. Pero es funcionaria pública y tiene que predicar con el ejemplo y respetar el orden jurídico vigente. Es hasta contradictorio que una legisladora que interviene en la formación y sanción de las leyes, vaya contra ellas".

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.jpg La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales es presidida por el radical Franco Ambrosini.

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), había acordado convocar a la diputada de La Unión Mendocina para este martes, 26 de marzo, luego de recibir el informe respecto al avance en la investigación judicial que sobre ella recae. Está acusada de coacción agravada y fraude a la administración pública en la Comuna de Las Heras.

Igualmente, aunque Ortiz no se presente, la comisión puede tratar el tema vinculado con ella y emitir un despacho. Y no se descarta que ese despacho sea el de la suspensión de la legisladora, inpulsada precisamente por Cambia Mendoza.

En cuanto a su esposo, ex aliado del actual gobierno fue notificado este lunes por la jueza de Garantías, Dolores Ramos, de que no puede salir de Mendoza sin solicitar autorización. El ex intendente está imputado por supuestas irregularidades.

