Radicales y peronistas criticaron el recorte de Javier Milei en 21 organismos pero Casado lo aplaudió

Julio Cobos-homenaje papa Francisco.jpg Julio Cobos salió a criticar la decisión de Javier Milei de eliminar la Dirección de Vialidad Nacional.

Apenas se conoció la medida, reaccionó Julio Cobos, quien viene pujando en el Congreso para que la Nación se haga cargo de las necesarias mejoras en las rutas nacionales.

Ese reclamo parecía que empezaba a prender luego del que el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy llegara a Mendoza el 27 de junio pasado para licitar las mejoras en más de 300 kilómetros de la ruta nacional 7, sobretodo en varios tramos de San Martín en que estaba destrozada.

Sin embargo, la decisión de Milei de erradicarla pareciera ir contra esos tibios gestos. De hecho así lo marcó el propio Cobos en su red de X. "La actual administración no realiza obras nuevas, no hace mantenimiento, no le giran los recursos del impuesto a los combustibles: excusa perfecta para cerrarla"

Tuit de Bermejo

En la oficialización de la medida también se explicó que el INV pasará a ser una "unidad organizativa" dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Aunque mantendrá su nombre.

El primero que salió a defender tanto al INV como a los organismos vinculados a la actividad agroindustrial fue Adolfo Bermejo, quien marcó que definirlos como ineficientes es "demostrar un total desconocimiento del beneficio que brindan a la producción primaria y la industrialización de los productos locales".

Hebe Casado, la más defensora de Javier Milei

Entre las repercusiones no podía faltar la de la vicegobernadora Hebe Casado, que fiel a su estilo y su filosofía salió a aplaudir la medida de Javier Milei y se enfocó puntualmente en el INV.

En sus redes la segunda autoridad de la provincia resaltó que el Instituto Nacional de Vitivinicultura que tiene su sede en Mendoza, estaba "lleno de burócratas que eran una máquina de impedir". Y por ende celebró que el Ministerio de Economía haya decidido reestructurarlo "por excesiva fiscalización".

Tuit de Casado sobre el INV

Actualmente, el Instituto cuenta con una planta de personal de 459 agentes entre su sede central en Mendoza y las delegaciones que tiene en distintos puntos del país. Y un presupuesto anual de $12.120 millones, principal objetivo del ajuste implementado.

"El INV ha desplegado una excesiva actividad fiscalizadora en la cadena productiva, ejerciendo controles redundantes e innecesarios que generan sobrecostos, burocracia y distorsiones", señaló el comunicado del Ministerio de Economía.