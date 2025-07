Julio Cobos criticó a Javier Milei por el cierre de Vialidad Nacional y habló de "país ausente"

Las quejas de Julio Cobos por el cierre de entidades

En una breve comunicación en sus redes sociales, Julio Cobos manifestó: "Continúa el cierre de instituciones históricas y fundamentales para el desarrollo de la Argentina, ahora Vialidad Nacional".

"La actual administración no realiza obras nuevas, no hace mantenimiento, no le giran los recursos del impuesto a los combustibles: excusa perfecta para cerrarla", sumó el legislador.

Julio Cobos-homenaje papa Francisco.jpg Julio Cobos criticó que la actual administración no realiza obras nuevas.

Y cerró con su reflexión: "Total, ya vendrán las vialidades provinciales al rescate y a hacer esas tareas. Visión de país ausente y carente de federalismo".

Denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, hizo responsables este lunes al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”, tras el anuncio del gobierno del cierre “definitivo” de ese organismo.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el impuesto a los combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.

Para la sindicalista, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.

En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto de Javier Milei que también destruye otras áreas de transporte”.