Escándado en Diputados: Cobos se quejó, Arrieta denunció amenazas y Bermejo criticó al gobierno

Embed - Escándalo en Cámara de Diputados de la Nación

Las quejas de Julio Cobos

Luego del escandaloso final de la sesión, el radical Julio Cobos manifestó: "Bochornoso espectáculo en la Cámara de Diputados que con insultos, agravios y amenazas como ya se está haciendo costumbre en Argentina; se imposibilita tratar temas realmente importantes incluidos en las sesión".

El legislador agregó: "Por otra parte, el bloque que conforma la primera minoría, Unión por la Patria, rompe las sesiones con cualquier tipo de artilugio si no están los temas que le interesan a ellos, afectando también el funcionamiento del Parlamento. Los extremos se juntan".

Cobos cerró: " Mientras tanto, la salud, la educación, el campo, las economías provinciales y las pymes de Argentina, siguen esperando soluciones concretas".

Lourdes Arrieta.jpg Lourdes Arrieta.

Lourdes Arrieta contó que Lemoine la amenazó con arrancarle la cabeza

La ex La Libertad Avaza y actual integrante del monobloque Transformación Lourdes Arrieta sorprendió con una acusación contra una de las referentes libertarias, Lilia Lemoine.

"Hoy (miércoles) a la salida de la sesión, la diputada Lilia Lemoine me dijo: 'Agradecé que no te arranco la cabeza'. Me da lástima que haya representantes de la Nación así. Una muestra del papelón que fue la sesión de hoy. Dejo mi integridad física en manos de la presidencia de Martín Menem", publicó Lourdes en sus redes.

Los reclamos de Adolfo Bermejo

Desde el peronismo y antes de los incidentes, el maipucino Adolfo Bermejo, también expuso sus reclamos: "Con 146 votos afirmativos, 85 negativos y 1 abstención, el oficialismo y sus aliados impidieron el tratamiento de los expedientes sobre emergencia pediátrica, relacionados al Hospital Garrahan. Es increíble la deshumanización de este gobierno nacional y sus eventuales aliados".

Adolfo Bermejo y Martín Aveiro.jpg Adolfo Bermejo y Martín Aveiro en la sesión de Diputados. Algunos legisladores justicialistas exhibieron carteles con la consigna "Cristina libre".

La sesión trunca

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, levantó la sesión luego de que la situación se pusiera incontrolable y cuando se debían votar otros emplazamientos referidos a las retenciones agropecuarias, pymes y salud mental.

La sesión se volvió incontrolable cuando los diputados K fueron a buscar a José Luis Espert, con quien tienen una fuerte controversia luego de sus insultos a Florencia Kirchner y por la denuncia de que le tiraron bosta en su casa, que terminó con militantes K detenidos.

A Espert se lo vio sonriente y con algún torno burlesco mientras era insultado por diputadas kirchneristas que lo trataron de "cagón".