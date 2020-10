Quiénes serán los primeros en volver a las aulas en Mendoza

Sin embargo, admiten que si en noviembre se dieran las condiciones epidemiológicas para volver, los primeros en hacerlo serían quienes vayan a egresar del secundario, y aquellos alumnos que tuvieron problemas en vincularse con las clases virtuales, que en la Dirección General de Escuelas denominan de "trayectorias escolares débiles".

Clases al aire libre

El gobernador Rodolfo Suarez se refirió al tema este miércoles durante un acto en Luján, y sostuvo que también están pensando en la vuelta de los alumnos que están en situación más vulnerable y que por falta de conectividad no han podido tener continuidad en las clases. En ese sentido expresó que podrían volver a las escuelas en grupos reducidos y tomar clases al aire libre o en salones para garantizar el distanciamiento.

Reunión clave

En la reunión que mantuvo este martes el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con todos los ministros provinciales, entre los que estuvo José Thomas, no se avanzó demasiado en definir cómo sería la vuelta a clases presenciales. Es más: a los presentes les quedó la sensación de que el encuentro se tiñó de la disputa que enfrenta al Gobierno Nacional con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que puja desde septiembre para que vuelvan a clases presenciales, fundamentalmente de aquellos chicos que perdieron todo contacto con el sistema educativo.

En esa reunión se estableció un índice de riesgo de contagio, para catalogar a las distintas jurisdicciones y luego evaluar la chance de cada una de volver o no a las clases presenciales. Allí aparecen 3 estadios: de contagio alto, medio o bajo.

Si bien no se avanzó en definir la situación de cada provincia, es claro que Mendoza no estaría en un nivel de contagio bajo, y ese es el principal argumento del comité epidemiológico local para no avalar el regreso a las aulas, al menos dentro de los próximos 21 días, lo que traslada la posibilidad ya al mes de noviembre.

En principio esa potestad de decidir cuándo y qué alumnos podrían volver a clases presenciales, quedará en manos de las provincias y podría haber alguna definición en la reunión de este miércoles.

Los últimos años del secundario

"Cuando la curva de contagios lo permita se evaluará quiénes regresen, pero de todo el sistema sería clave que puedan retornar los alumnos de los últimos años de la secundaria, que son quienes no tendrán la posibilidad de compensar saberes porque están saliendo del sistema, como sí lo harán quienes pasen de tercero a cuarto, por ejemplo que tendrán esa chance", argumentaron desde la DGE.

También podrían ser de los primeros en regresar a la presencialidad aquellos chicos que han tenido dificultad para vincularse en este ciclo lectivo, casi enteramente de dictado virtual de clases.

"Esos chicos son la prioridad y por eso la Red de Apoyo a las trayectorias escolares puso la lupa en ellos. Según el último informe de septiembre se han revinculado más de 5.500 alumnos, muchos de los cuales tenían ausentismos críticos", remarcan desde el entorno de José Thomas.