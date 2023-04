Por qué las mujeres con poder político en Mendoza no darán pelea en la disputa por la gobernación

Las razones pueden ser varias. Habrá quien argumente motivos personales para no enfrentar lo desvastadora que puede ser la campaña para llegar a la gobernación, pero a otras tal vez sí las tiente suceder a Suarez, pero por encima de esa aspiración están los mandatos partidarios que las ubican en otro lugar "en el que es más útil al partido", aunque a ellas no les guste demasiado ese puesto, ese cargo o ese lugar en la lista.

En Mendoza hay varias mujeres que han demostrado estar capacitadas para ostentar el mayor cargo de la provincia, e incluso pueden ser más sólidas en su formación política que varios de sus colegas varones, pero es probable que no tengan la independencia política o la espalda partidaria para lanzarse a esa disputa interna y dirimir quién ocupa un cargo preponderante en el Ejecutivo.

En la historia de la provincia, quien estuvo más cerca del sillón de gobernador , y de hecho lo ocupó en varias oportunidades fue la ex vicegobernadora Laura Montero. Que además llegó a liderar la Legislatura luego de haberse lanzado como precandidata a la gobernación en el 2015, y haber negociado más tarde -no sin mediar duras discusiones-, que sólo declinaría esa candidatura si integraba la fórmula con Alfredo Cornejo.

Pero luego de terminar su gestión, y después de diversas diferencias de criterio y de formas con la cúpula de su partido y con la misma dirigencia, Montero se alejó de la política y hoy, quien supo ser además ministra de Economía de Julio Cobos y legisladora nacional, está dedicada de lleno a la actividad privada y evita todo lo que puede meterse en la rosca política del radicalismo.

"El camino es partir de la construcción local, en las municipalidades"

laura_montero_7D.jpg La ex vicegobernadora Laura Montero, criticó la candidatura de Rodolfo Suarez y aseguró que no entendió el juego: "No era necesaria una candidatura testimonial", marcó.

Si alguien sabe del peso de las estructuras partidarias, porque tuvo que lidiar con ellas en varias oportunidades, esa es Laura Montero.

La ex vicegobernadora dio varias batallas en su carrera política y si bien consiguió cambios tangibles, como es construir el edificio de la nueva Legislatura sólo con los ahorros que supo hacer después de ordenar los gastos; y las leyes de Ética Pública y de Acceso a la Información pública, también perdió otras peleas como fue la reforma de la Constitución que militó prácticamente en soledad, y a la que luego la misma estructura de su partido le puso un parate.

Cuando se cumplían los 100 años de la Constitución mendocina, Montero planteaba una reforma pragmática, que incluyese avances en derechos ciudadanos y el cuidado del ambiente y que contuviese leyes para reglamentarlos, organizó foros y logró la adhesión de figuras del derecho y extrapartidarias, pero la cúpula partidaria quería incluir la reelección del gobernador, y ese intento volvió a quedar en la nada.

Es desde esa experiencia que Montero alienta a las mujeres que se involucran en política a "animarse a romper la dedocracia partidaria en la elección de las candidaturas y la masculinización de los cargos".

"Yo creo que hay que animarse a romper con la dominación masculina de los partidos y el camino es confiar en la propia construcción política y comenzar por lo local, por las municipalidades, conquistar el territorio y desde ahí ir creciendo en visibilidad para llegar a esos cargos ejecutivos", comienza diciendo Montero.

Pero advierte: "Para llegar hay que animarse a jugar en el armado político electoral, meterse a dar pelea en las primarias pero con la propia construcción, romper ese temor al mandato partidario y dejar de ser las mujeres de... El Código Civil nos sacó a las mujeres el mote de ser la mujer de, tenemos que dar ese salto en lo político. Hace tiempo, en un acto partidario a mí y a otras referentes nos presentaron como las mujeres de Iglesias, y yo hablé con la presentadora para que nos nombrara por nuestros nombres, porque cada una tenía su carrera política, no éramos las mujeres de...", concluyó.

"Falta mucho techo de cristal por romper en política"

Flor Destéfanis tren de pasajeros.jpg Para la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, aún queda mucho techo de cristal para romper en política.

Una de las mujeres fuertes del PJ mendocino, que hace tiempo sonó como posible candidata a la gobernación, es la intendenta de Santa Rosa y presidenta partidaria, Flor Destéfanis, que finalmente optó por buscar la reelección en los próximos comicios.

Igualmente cuando su nombre surgió como posible aspirante a suceder a Suarez, no faltaron compañeros partidarios que le bajaban el precio por "ser muy piba", decían criticando su juventud, su presunta falta de experiencia y, aunque no lo admitieran, su condición de mujer. Algunos caciques que tenían aspiraciones similares comentaban "todavía tiene tiempo de crecer en política y de hacer su propio camino".

En el 2019 cuando compitió por la intendencia, muchos sostenían que sus chances electorales eran mayores porque era una "cara bonita" que se metía en política, luego de haber sido Reina Nacional de la Vendimia.

De hecho el mismo mote de "piba" fue el que usaron propios y ajenos cuando enfrentaban alguna propuesta de Anabel Fernández Sagasti.

Destéfanis es hoy la única intendenta de las 18 comunas, y salvo que en las elecciones surja alguna sorpresa, se encamina a seguir siendo la única mujer entre los jefes comunales por 4 años más.

"Yo creo que hay mucho techo de cristal por romper en política. Si te fijás, en todos los partidos hay muy pocas candidatas mujeres para las intendencias y yo no creo que sea por falta de referentes que están capacitadas para serlo, creo que hay mandatos partidarios y algunas mujeres que no se animan a contradecirlos porque creen que si lo hacen hay riesgo de quedarse sin nada, sin el lugar al que aspiran y sin el cargo que le están ofreciendo", analiza Destéfanis.

Para la intendenta, las mujeres que pretenden hacer carrera en la política deben generar sus propios espacios y dar la batalla con la subestimación que parece proliferar hacia adentro de los distintos partidos.

"Para mí el camino es arriesgarse y defender la propia carrera. Hoy si militaste con tu pareja e intentás llegar a un cargo lo primero que se dice es que llegás porque sos la mujer de fulano, y así te subestiman tu propia construcción y te bajan el precio. Por esos prejuicios hay muchas mujeres que están muy capacitadas y no crecen en política. Pareciera que por ser mujer tenés que demostrar el doble de lo que hace un hombre para destacarte y que crean en tu potencial".

"Las mujeres debemos pelear por un lugar en los equipos de Gobierno"

Mariana Juri sobre Alberto Fernández 2.png La senadora nacional radical, Mariana Juri, asegura que a ella las estructuras partidarias no le pesan demasiado, y que cree que las mujeres deben asegurarse espacios en los equipos de gobierno.

La senadora nacional Mariana Juri pudo ser también un buen cuadro político para ser candidata a gobernadora del radicalismo. Es más, a una semana de la presentación de las candidaturas, aún hay quienes creen que podría sumarse a una fórmula junto a Alfredo Cornejo, aunque su entorno niega que esa posibilidad vaya a concretarse, fundamentalmente porque ella quiere seguir marcando su senda en el Congreso.

Juri es hija de un ex intendente de General Alvear, pero forjó su carrera política en Ciudad. Fue directora de Cultura, ministra de Cultura y Turismo en dos gestiones y diputada nacional, para luego llegar al Senado de la Nación.

Si bien acepta que a las mujeres aún les falta conquistar más espacios en los lugares de poder en la política mendocina, asegura que a ella la estructura de su partido no le ha sido tan pesada de llevar: "Me siento parte de un equipo, y la verdad es que me siento y me he sentido cómoda en los lugares que me ha tocado ocupar. No creo que haya relegado mis aspiraciones por mandatos partidarios, creo que me formé para llegar a los cargos que tuve y sigo haciéndolo, porque es cierto que las mujeres tenemos una presión extra de demostrar que servimos para lo que fuimos elegidas", afirma.

Juri cuenta que cuando se sancionó la ley de cupo, le pareció hasta discriminatoria, "me parecía que nos elegían por obligación y no por nuestros méritos. Yo no pienso que una mujer debe estar en una lista o tener un cargo sólo por ser mujer, creo que debe estar por su construcción y por lo que le aporta a una gestión, pero es cierto que vino a aportarnos una gran cuota de participación. Me gustaría pensar que pueda ser una medida transitoria, y que llegue el día en que no la necesitemos porque la participación de la mujer se haya instalado por peso propio".

La senadora radical concede que al menos en el ámbito legislativo aquella ley de cupo y luego la de paridad de género permiten que las mujeres ostenten cada vez más poder. "El Senado es una foto. Hoy las tres principales autoridades de la cámara son mujeres, Cristina Kirchner, Claudia Ledesma Abdala y Carolina Losada".

"A algunos les cuesta decir intendenta, pero no les pasa lo mismo cuando dicen sirvienta"

Noelia Barbeito. Foto vía Twitter. La ex senadora provincial, y candidata a la gobernación dos veces, Noelia Barbeito, asegura que su espacio político es el que más participación le da a la mujer, pero que en las fuerzas tradicionales molesta hasta cumplir con la ley de cupo.

Noelia Barbeito es la mujer que más veces intentó ser gobernadora en Mendoza. Fue candidata en el 2015 y en el 2019 por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), luego fue legisladora provincial y ahora propuso en ese lugar a Lautaro Jiménez, pero ella completa la fórmula para los próximos comicios.

En ese frente se jactan de ser quienes más fomentan la participación de las mujeres en los cargos ejecutivos y también en las listas legislativas y remarcan que en las fuerzas tradicionales "siguen viendo a la gran política como cosa de hombres", asegura Barbeito y contrapone: "En las candidaturas municipales nuestras listas llevan más del 50% de integrantes mujeres".

La joven docente que ya arrancó su tercera campaña electoral dice ser testigo de la molestia que provoca en algunos partidos tradicionales tener que cumplir con la ley de cupo femenino.

"Para muchos en el armado de las listas cumplir con el cupo es una molestia. Son esos mismos a los que les molesta decir presidenta o intendenta, pero no les pasa lo mismo cuando dicen sirvienta", disparó y amplió: "En la política tradicional, hasta los que dicen viva la libertad les molesta que las mujeres luchemos por nuestros derechos".