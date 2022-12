Por qué Cristina Kirchner no irá presa a pesar de la condena

El veredicto dado este martes por el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz no la obliga a ir a la cárcel. Es que como la vicepresidenta de la Nación tiene fueros de inmunidad de arresto y, para que se los quiten, debe enfrentar un juicio político. Además, la sentencia no está firme, aún le quedan dos instancias: Casación y Corte Suprema de Justicia. Finalmente, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola cuando pidieron condena para Cristina Kirchner no solicitaron su detención.