Por medidas gremiales, prevén cambios en algunos vuelos de Mendoza

Flybondi también anunció modificaciones. El vuelo FO 5051, con destino Aeroparque y horario de salida a las 9.40, pasó a las 11.05.

Para verificar si hay más cambios puede chequearse la información en vivo en este link.

aeropuerto mendoza.jpg El aeropuerto de Mendoza (imagen ilustrativa).

La situación en el aeropuerto de Mendoza

En las últimas horas, Aerolíneas Argentinas informó que “cerca de 60 vuelos programados entre las 6 y las 10 (del viernes) podrían registrar demoras como consecuencia de una nueva medida de fuerza dispuesta por el gremio de pilotos APLA, que podría afectar los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros”.

“La compañía lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”, subrayó el comunicado de la empresa estatal.

Si bien a nivel local daba la impresión de que no habría mayores consecuencias, con el avance de las horas sí se vieron algunas novedades que habrá que seguir de cerca.

Aerolíneas Argentinas en tensión

El nuevo episodio se produce a tres días de las elecciones legislativas y su dimensión política es imposible de soslayar. En efecto, el comunicado de Aerolíneas está jalonado de comentarios que comparan la gestión actual con las anteriores.

“Este proceso -reza el escrito-, que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa. Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”.

La firma recomienda a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 de este viernes 24 de octubre “verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria”.

Y aclara que, “si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma”.

Reclamo de pilotos

Según informó la agencia NA, los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), volverán a realizar este viernes “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery.

La entidad remarcó que “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro contrato colectivo de trabajo”.