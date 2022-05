Por la crisis en OSEP, gremios estatales realizaron un plenario en la explanada de la Legislatura

"Pretendemos generar el debate necesario para que la Legislatura empiece a resolver la situación de la obra social. Hace años que vienen poniéndole parches: en 2021 la obra social tuvo $6.600 millones de déficit y los afiliados no tenemos servicios, descuentos en farmacias, algunos medicamentos al 100%, otros al 50% y al mes siguiente te dicen que el convenio se cayó con la obra social”, señaló el secretario general de CTA Mendoza, Gustavo Correa.

Legisladores recibieron a gremiales por OSEP.jpg Legisladores recibieron a los representantes de los gremios estatales, quienes les entregaron el proyecto de ley sobre OSEP.

►TE PUEDE INTERESAR: La OSEP comenzó a suspender a los médicos que cobran coseguros indebidos

Correa aseguró que la obra social no es del Gobierno de turno y “hay una mala administración que hace que ahora sea deficitaria”. “Casi es una administración fraudulenta”, arremetió el gremialista quien señaló que en caso de no prosperar la iniciativa en la Legislatura no descartan acciones gremiales y judiciales.

Carina Sedano, secretaria general del SUTE, señaló que luego de la recorrida en la provincia quedaron sorprendidos por la gravedad en la que se encuentra la obra social. “No hay lugares para hacer atender a nuestros familiares, demoras en los turnos y no se garantiza el derecho a la salud”, apuntó.

“Lo que dice el director de la OSEP sobre el funcionamiento de la obra social no coincide con lo que se vive en la provincia. La realidad es mucho más compleja. Todos los empleados públicos tienen alguna dificultad con la obra social y eso se debe resolver”, agregó.

Durante el plenario se estaba realizando la sesión en la Cámara de Diputados por lo que se dio un cuarto intermedio para que los legisladores del oficialismo y de la oposición pudieran recibir detalles del proyecto de ley.

"Los legisladores escucharon nuestro reclamo porque también son afiliados a OSEP. Es importante que en conjunto podamos escuchar y resolver al situación de los afiliados", recordó Sedano.

Sobre el proyecto para la OSEP

El proyecto de ley que persigue tres puntos: realizar una auditoría para conocer la deuda real de la obra social, asignación presupuestaria por parte del Ejecutivo para el saneamiento de la obra social y la creación de un ente de control con participación legislativa, ejecutiva y de los trabajadores.

"Buscaremos todas las instancias posibles y si no tenemos respuesta, llevaremos el planteo a la Justicia", señaló Correa.

►TE PUEDE INTERESAR: Levantó $70 mil de la calle y se los alcanzó al dueño, un abuelo que pasó caminando