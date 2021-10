Rodolfo Suarez y Carlos Funes.jpg El titular de la OSEP, Carlos Funes, junto al gobernador Rodolfo Suarez.

Es más, trascendió que este jueves habrá una reunión entre el ministro de Hacienda Lisandro Nieri, y el titular de la OSEP, Carlos Funes para tratar de delinear cómo sería ese salvataje.

“A raíz de los enormes gastos que tuvo durante la pandemia con una cobertura de excelencia, comenzaremos a ordenar las cuentas debido a la baja de casos. No queremos subir el aporte de los empleados ni bajar la calidad de las prestaciones, el Estado va a intervenir y eso lo hará con una buena administración y austeridad”, apuntó este martes Rodolfo Suarez, al referirse, una vez más a la situación económica de la OSEP.

No lo admiten públicamente, pero en el Gobierno saben que no sería estratégico en este momento preelectoral subir el aporte del 6% de sus salarios que hacen actualmente los empleados públicos que son afiliados, ni resentir las prestaciones, con lo cual la única salida es que el Estado salga a cubrir parte del rojo que tiene esa obra social.

"Está en terapia intensiva"

https://twitter.com/MarceloCostaMza/status/1450404021320171522 La Obra Social de Mendoza OSEP está quebrada, la destruyeron entre Cornejo y Suarez. Este año han recibido subsidios por más de 3.000 millones de pesos.

Mendoza este año invirtió en obra pública ($2.800) menos del subsidio que se le dio a la OSEP por la pésima gestión. — Marcelo Costa (@MarceloCostaMza) October 19, 2021

Para los legisladores del Frente de Todos, la situación de la OSEP es tan crítica, que buscando una metáfora de salud, aseguran que "está en terapia intensiva" y apuntan que ya se resintieron prestaciones por el retraso en el pago a proveedores y que el coseguro que deben pagar los afiliados aumentó un 40%.

"El Círculo Médico de San Rafael dejaría de atender en los próximos días, y eso es sólo una muestra de la situación de la obra social. La próxima semana vamos a recibir a un grupo de jubilados que vienen planteando la carencia en las prestaciones de la OSEP, hay especialidades en los que piden turnos y se los dan para febrero, esto es porque están atrasados en el pago de prestadores", describió la senadora provincial del PJ, Cecilia Juri.

Según la legisladora, la crisis de la obra social no es nueva. "Informes del Tribunal de Cuentas vienen advirtiendo sobre la situación de la obra social. El gobernador lo justificó por los gastos de la pandemia pero es una situación que se arrastra desde el 2016, año en el que no pudo cubrir con la recaudación los gastos. El tema es que en el 2016 ese déficit fue del 1% y en el 2020 fue del 30%. Evidentemente hubo una mala administración de los recursos, porque es un ente autárquico que se solventa con sus recursos y no lo han sabido hacer", concluyó Juri.

"Usan la OSEP como botín de campaña"

"La OSEP no está quebrada, esto es algo que viene pasando desde hace 10 años, lo que sucede es que la usaron como botín de campaña. Lo que yo he planteado es que así como está la obra social no puede seguir, porque lo que recauda no alcanza para solventarse" se sinceró el director de la obra social, Carlos Funes.

El médico que lidera la obra social explicó que si bien el nivel del aporte de los afiliados sube con el aumento de los salarios, ya que afecta el 6% de esos ingresos de los empleados públicos, y eso significa el 90% de los ingresos de la OSEP, con eso no alcanza para costear los gastos que se incrementaron notoriamente en pandemia. "Nos reunimos con otras obras sociales y autoridades nacionales para plantearles la necesidad de que regulen y bajen los costos de la industria farmacéutica, porque son imposibles de pagar", acotó Funes.

Ante las denuncias de que se resintieron las prestaciones por retraso en el pago a prestadores, Funes aseguró que esa obra social "está pagando prestaciones de junio y la próxima semana pagaremos facturas de julio que se presentaron en agosto, con lo cual estamos cumpliendo con lo que dice el convenio de que se deba pagar a 60 días de presentada la factura" resaltó y adelantó que están retomando los controles con los auditores.