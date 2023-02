Política, vodevil y mucho más: las nuevas series y películas que sorprenderán a Mendoza

Brotan a borbotones los títulos de series y películas para renovar las plataformas a demanda. Uno de ellos, que sin duda dará que hablar, es "Me percibo mapuche, ¿okey?". Una serie tragicómica de tintes étnicos e inmobiliarios en la que, "como si fueran zombies, los que se perciben originarios avanzan en actitud temible sobre tierras mendocinas con el apoyo del Gobierno nacional. Según ellos, posta, sus antepasados son mapuches. La Justicia y buena parte de los historiadores lo niegan. Al programa se lo promociona así: "No te darán tregua, no te podrás levantar de la silla, porque si lo hacés te ocuparan la casa". Todo al borde del delito.