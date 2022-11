Policías retirados: ANSES denunció que el Gobierno volvió a mandar datos incompletos y sigue el conflicto

TE PUEDE INTERESAR: Policías retirados irrumpieron por la fuerza a Casa de Gobierno y fueron desalojados

Por ejemplo, los exagentes cobrarían los aumentos que les corresponden por el mes de agosto, recién en enero; es decir, con cinco meses de retraso en medio del espiral inflacionario más alto de los últimos 30 años. Producto de este ida y vuelta defectuoso es que se armó un conflicto lleno de declaraciones cruzadas entre el Ejecutivo provincial y los funcionarios que responden a Nación. Ese problema recrudeció este lunes.

"El martes 8 tenían que enviar la documentación y volvieron a enviarla incompleta", dijo el titular regional de ANSES Carlos Gallo en Canal Siete. Se refería a los expedientes para que los perjudicados puedan cobrar incrementos de agosto, septiembre y octubre. "Se les ha reiterado el pedido de ampliar la documentación", redondeó.

image.png

Sus dichos apuntaron a una dependencia en particular: la Oficina Técnica Previsional (OTP) que depende del Ministerio de Gobierno. Está a cargo de Jorge González, quien, consultado por Diario UNO, respondió a esas declaraciones afirmando que son incorrectas y que no faltó material, sino que ANSES le pidió, entre otras cosas, que dividiese los expedientes para facilitar su propia tarea.

"Adjunte una nota donde diga que tramitarán lo del adicional por separado para que lo vea Jurídicos", fue uno de los mensajes que recibió González durante la última semana. El adicional del que habla ese texto en realidad refiere a dos ítems distintos: un adicional por Seguridad y otro por "Fortalecimiento". Según contó González, como se tramitaron al mismo tiempo la suba trimestral y esos apartados específicos, el organismo pidió dividirlo, pero eso no implica que hubiera errores o faltantes de su parte. No es lo que dicen en ANSES.

"Pero no está incompleto. Están hablando sin saber", afiló González. "Como son tres subas distintas, van avaladas por tres decretos provinciales diferentes: el aumento trimestral, por el 1693; Fortalecimiento, por el 1408, y Seguridad, por el 937. Todo eso tiene que ir, como nos piden, al área jurídica; y ahí se hacen observaciones todo el tiempo: de declaraciones juradas, de presupuesto, etcétera. Pero las respondemos en el momento. La propia auditora de ANSES nos pidió dividirlo en tres", se defendió.

Carlos Gallo ANSES.jpg Carlos Gallo señaló que la información enviada por Mendoza volvió a ser insuficiente.

Pero es cierto que el órgano nacional solicitó ampliar los expedientes. Según pudo saber este diario, en el último correo electrónico que llegó a la OTP se pidió, entre otras cosas, un informe de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Seguridad, una "nueva nota de solicitud referida exclusivamente a los adicionales", un detalle del costo estimado de esos ítems, y una proyección presupuestaria desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2023. Según expresaron desde Buenos Aires, "esa información adicional permitiría un análisis integral de lo solicitado".

Cómo sigue el conflicto

El jueves 3 de noviembre, los exagentes nucleados en la Asociación Mutual para el Personal Policial (AMUPPOL) se manifestaron en Casa de Gobierno e intentaron ingresar a la fuerza al edificio. El resultado fue un enfrentamiento con las fuerzas de Seguridad que incluyó gases, corridas y una mujer comisario internada. Minutos después, el gobernador Suarez dijo que el reclamo debían hacerlo en ANSES y no al Ejecutivo local, ya que la demora era de Nación y no de la provincia.

Gallo le respondió casi en el acto y dijo que su diagnóstico era equivocado, algo que volvió a marcar este lunes: "El gobernador hizo varias declaraciones incorrectas y creemos que estaba bastante desinformado. Por ejemplo, cuando dijo que no habían recibido aumentos en todo el año", disparó el titular de la seguridad social en Cuyo.

policías retirados.jpg La nueva convocatoria para este jueves pide "no obstaculizar el tránsito y no llevar pirotecnia".

Más allá de esos cruces verbales, policías y penitenciarios siguen esperando y cobrando jubilaciones con casi seis meses de demora. AMUPPOL había convocado a otra marcha para este lunes, pero decidió postergarla hasta el próximo jueves 17 a las diez de la mañana. Es sólo uno de los plazos que corren. El otro es el que da tiempo hasta el domingo 20 para que ANSES acepte la documentación enviada (para lo cual debe considerarla correcta y completa).

Si no lo hace para esa fecha, los perjudicados no sólo no habrán cobrado, en todo 2022, lo correspondiente a agosto; sino que ni siquiera llegarán a hacerlo antes de febrero 2023.

