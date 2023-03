Pinti, el candidato que abrió la interna cornejista en Maipú: "Majul sabía que podía lanzarme"

A las 00 horas del domingo, cuando se cerraron las listas, hubo sorpresas y casi que cada departamento aportó al menos una situación inesperada: o internas, o candidatos que se subían cuando nadie los aguardaba, u otros que se modificaban sobre el filo de los plazos. En tierras maipucinas, ese cimbronazo lo puso Pinti Clop, el ahijado de casamiento de Alfredo Cornejo, y alguien a quien varios anotaban sólo como candidato a concejal, pero que terminó sacudiendo el tablero con una definición precisa: “quiero ser intendente”.

pinti en 7d.jpg Pinti en la "herradura" de Séptimo Día.

"Es egoísmo. Así no se puede conseguir nada, tiene un nivel de conocimiento bajísimo y viene a alterar algo que ya estaba hablado desde el viernes, cuando hubo una reunión con legisladores, Tadeo y Cornejo: y lo definido ahí era que iba el Néstor”, bramaron en los últimos días cerca de la fiugra que tiene Cambia Mendoza en la cartera de Raúl Levrino. Ninguna de esas quejas fue suficiente para que Pinti, no sólo juegue, sino que encima lo haga envalentonado por la venia del propio sancarlino.

“Sabían (en el entorno de Majul) que era una alternativa mi lanzamiento. Lo habíamos estado hablando durante los días anteriores”, dijo el ahora precandidato en el envío televisivo de Canal Siete. Sobre si al otro competidor le cayó bien o mal la novedad, dijo que “no llegó a terminar de decirme qué le parecía esto, porque hubo distintas propuestas que se barajaron en la mesa, pero a mi modo de ver, debe haberle caído bien, porque que la estrategia que hemos armado nos va a permitir ser competitivos”, arriesgó.

Sí dejó en claro que, desde el sábado, el día en el que el propio Néstor Majul se lanzó (según se pensaba, para ir en soledad), no ha vuelto a hablar con él, con lo cual dijo no tener una noción completa de lo que está pasando en la otra mitad de la propuesta radical.

A Pinti también lo respalda Alfredo Cornejo y, de hecho, el ex gobernador participó en su acto de lanzamiento el martes por la tarde. Allí estuvieron además los intendentes Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez, la diputada nacional Jimena Latorre y el vicegobernador, Mario Abed, entre otros.

A la hora de definir lo que había sido el último intento radical de vencer en Maipú, en 2019, dijo que a Majul “evidentemente algo le faltó, porque no ganamos”.

Néstor Majul candidato.jpg Néstor Majul tuvo su lanzamiento formal el sábado pasado por la tarde. En su sector muchos pensaron que iba "solo".

"Ganarle a Stevanato es difícil, pero no lo veo imposible”

Es una de las frases que eligió Pinti para definir lo que serán las generales maipucinas. Todo el análisis en la previa ha recordado que en los últimos 40 años, la UCR ha buscado sin éxito desembarcar en la municipalidad, y que, en los últimos, han quedado siempre por detrás de los hermanos Alejandro y Adolfo Bermejo y, en 2019, como segundos de Matías Stevanato. La perspectiva del precandidato apunta a que esta vez sí se pueda romper la barrera.

“Difícil sí, pero no lo veo imposible. No olvidemos que desde hace años venimos ganando todas las legislativas, y que Rodolfo Suarez fue el primer gobernador no peronista (post 1983) que logra ser el más votado en Maipú. En la comuna ganó Macri en 2019: son todos datos que hay que tener en cuenta y que son alentadores”, afirmó.

Además, no se guardó algunos cañones para con el justicialismo. En primer lugar señaló que los cambios de nombre que vienen haciéndole al frente electoral (por ejemplo, pasó de llamarse Elegí, para luego ser el Frente de Todos y ahora volver a ser Elegí) son “una forma de modificar cómo se llaman para poder ir esquivando las derrotas. Mientras que respecto al cierre de listas, dio a entender que la concordia alcanzada por el PJ no será a largo plazo.

Alejandro Bermejo Matías Stevanato Duilio Pezzutti.png Escéptico. Pinti dijo que "hay que ver cuánto dura" el acercamiento de Duilio Pezzutti (derecha) al intendente.

“Lo de (el diputado Duilio) Pezzutti acercándose al intendente hay que ver cuánto dura, pero la verdad no quiero meterme en eso. Sí creemos que no nos sirve un intendente que no congenie con el resto del Unicipio”, marcó. Consulado sobre si eso era un error de Stevanato o si los referentes de Cambia pudieron tener alguna falencia para acercarse, dijo que no lo cree, porque Luján es del PRO y con Sebastián Bragagnolo sí pudieron articular.

Intenciones de los sub-40 del radicalismo

En primer lugar, Pinti es un referente de ese subgrupo dentro de la UCR: tiene sólo 33 años. Pero más allá de eso, llegó a los estudios de Canal Siete acompañado por otras figuras de ese "espacio" etario que, o ya están jugando en política desde hace tiempo, o bien apuntan a romper otras barreras en las elecciones de 2023. En algunos casos, los acompañantes cumplían con ambas características.

Es el caso de tres de los que lo aguardaban detrás de escena al maipucino. Ahí estaban el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema –de quien se dice que podría ser el candidato radical en Luján de Cuyo-, la diputada nacional Jimena Latorre, y la presidenta de la UCR de Maipu, asesora de Alfredo Cornejo y ex legisladora provincial, Tamara Salomón, quien además es la pareja de Pinti.

los sub 40 mema salomon y latorre.jpg La tribuna política que acompañó al invitado en el estudio: Natalio Memo, Jimena Latorre y Pamela Verasay.

“Sí, somos una sub-40 que viene cumpliendo al lado de Alfredo, con una mirada joven, aunque a nuestro lado hay equipo de jóvenes y no tanto. En base a lo que tenemos para ofrecer, hay que ver qué ocurre hacia adelante. Las expectativas y el trabajo lo tenemos y lo seguiremos haciendo”, lanzó el invitado.

Sobre el final, esos mismos sub-40 lanzaron dos definiciones (o casi). La primera, que este jueves será lanzado uno más de ese riñón: Lucas Luppo, ungido por Cornejo para pelear en Lavalle. La segunda, que Natalio Mema no le cierra las puertas a ir por Luján. “Todavía no está decidido”, vociferó desde detrás de la escenografía cuando se lo preguntaron.

