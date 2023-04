La debacle justicialista tiene causas centrales: total incapacidad para enamorar al electorado -al menos en los términos en los que quisiera-, que es algo que ha sufrido, sobre todo, Anabel Fernández Sagasti en los últimos años; la falta de un liderazgo que interpele a las masas, que les diga "yo soy el faro del PJ y se va a ir por éste o aquel camino"; un gobierno nacional que le juega constantemente en contra de cara a los mendocinos -y al que, encima tiene que salir a defender cada dos por tres-; y, por último -pero quizás sea este el hecho más determinante-, tal vocación por dinamitar los puentes y obstruir el diálogo, que lo terminó partiendo por donde no debía: hacia adentro de su propio frente y para con la sociedad que debe votarlo.

Anabel Fernández Sagasti.jpg Anabel Fernández Sagasti, principal referente del PJ.

El peronismo de Mendoza está resignado a que va a perder la elección del 2023: al menos una parte del PJ lo ve así. Saben que los espera una vez más la caída; una vez más, el bunker silencioso del domingo por la tarde. Hay quienes lo admiten, quienes lo dicen, y, como si fuera poco, quienes -increíblemente- elaboran estrategias que contemplan la derrota. Pero no la derrota como imponderable, como algo que puede surgir: la derrota como elemento.

El ingrediente "perder".

Perder "y después vemos qué rescatamos".

Por todo esto, en el epicentro del año electoral mendocino, en el momento en que se cerraban las alianzas políticas, esa fuerza histórica que es el peronismo no terminó atrayendo a prácticamente nadie. No generó que se hablara de él; no apareció en el tablero. Se exhibió, como viene haciendo hace rato, misterioso, esquivo. Refugiándose, vaya uno a saber de qué.

Cuando el mismísimo Cambia Mendoza ve por primera vez amenazado su futuro electoral, este peronismo no te atiende el teléfono.

Pesimismo justicialista y profesía autocumplida

Como conjunto, el frente Elegí no sabe muy bien lo que quiere. Hay dos miradas: están los que se dan por derrotados de antemano y ya saben que no pelearán, y los que opinan todo lo contrario; los que no van a arremangar las banderas hasta después del último día. Aunque estos últimos son autocríticos y saben que haber llegado a este presente tan marginal tiene mucho de su propia culpa, eso no les impide mentalizarse en volver a ganar. O al menos, en morir con las botas puestas.

Encuentro Peronismo Futuro PJ Mendoza (2).jpeg Destéfanis, la presidenta del partido desde noviembre de 2022. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

El problema es que, incluso estos, todavía no aparecen.

No baten abierta ni públicamente ese optimismo. Y podría serles útil, ya que ese optimismo es una rareza en el panorama actual. No sólo para el PJ. Por lo menos, no lo hicieron hasta este punto en el que estamos hoy, y puede que ahora sea demasiado tarde.

En estos días comenzó a cocinarse una encuesta que va a mostrar, por primera vez en muchísimo tiempo, tercero al peronismo de la provincia. Tercero en intención de voto: Cambia Mendoza; el frente de Omar De Machi y, sólo después, el PJ.

A diez días de oficializar candidaturas.

¿Por qué? Múltiples causas. Una de ellas es que hizo muchas cosas a destiempo. No salió a construir consenso cuando tuvo que hacerlo, cuando tuvo señales de alerta como la fue la interna del año pasado, o como fueron los malos resultados de toda la última década. No supo o no quiso reedificar esa unidad que desde los dos lados reclaman pero respecto a la que ambos sectores parecen haber cedido muy poco.

Puede pasar más adelante. De vuelta: todo indica que será a destiempo.

Enojo ente los sectores del PJ y militantes mareados

Los detractores de Unidad Ciudadana -el espacio de Sagasti, Lucas Ilardo y Flor Destéfanis- acusan a aquellos dirigentes de ser soberbios, de no escuchar, y de, encima, actuar así "sin haber ganado nada". Incluso desestiman los triunfos que efectivamente tienen para mostrar, que son las intendencias de Santa Rosa y de La Paz (Destéfanis y Ubieta), porque, aseguran esas voces, ni siquiera son triunfos genuinamente de ellos, sino frutos del acuerdo con Carlos Ciurca, el ex vicegobernador y estratega del PJ.

Emir Félix.jpg Emir Félix, uno de los que "se puso picante" con otros sectores del PJ en las últimas horas.

Y aún si fueran victorias computables (que casi con seguridad lo son) , lo que les marcan es algo así como "¿qué? ¿Con sólo esas dos comunas venís a jugar de comisario en nuestro partido? Mirá que en la vereda de enfrente, en Cambia Mendoza, puede que tampoco haya diálogo y que Suarez y Cornejo mucho no escuchen. Pero por lo menos se cansan de hacer goles, ganan elecciones cada dos años. Acá no pasa eso", avisan.

Y del otro lado les responden prácticamente lo mismo: que hay soberbia, que hay segundas intenciones, y que hay deseos solamente de cuidar de la quinta de cada uno, el poder en las comunas. Y es verdad: algo de eso hay.

En ese mar de dardos cruzados nada el peronismo.

Mientras tanto, las bases, la militancia, señalan una falta de liderazgo local casi como el elemento más complejo a resolver. No son todos. Pero los que sí, aducen que no aparece quien les hable, quien los interpele más seguido. Sienten que en esos lugares hay personas más interesadas por lo que pase en la Capital Federal que por los sucesos de su provincia. O que les hablan sólo en fechas excepcionales.

O por Twitter.

Son bases confundidas. Que en otros tiempo salieron frenéticas a panfletear las calles, pero que ahora -dicen- no saben bien por quién militar. Los marearon con tanto silencio, con tanta intriga y con tantos meses en los que no apareció una propuesta clara.

Righi Roberto.jpg Righi, el candidato que suena en las últimas horas.

Y sin embargo

Y sin embargo queda una bala. Hace muy pocos días hubo una reunión importantísima en la que el PJ se acercó a ese ansiado consenso. De ese encuentro habría surgido que, al final, uno de los intendentes sí se hará cargo de encabezar al partido. Señalan que el precandidato a gobernador será Roberto Righi, y que podría acompañarlo, en el lugar de vice, el primer lanzado que tuvo el espacio: Martín Hinojosa.

Habrá que ver si eso termina de consolidarse. Por ahora son trascendidos -que abundan en esta época- y no fueron desmentidos ni ratificados por ninguno de los dos -este diario intentó comunicarse sin lograrlo-. Pero sí fueron avalados por referentes en ambos sectores justicialistas.

Para ciertos votantes del PJ, sería sin dudas una de las mejores opciones posibles.

Porque uno puede venir mal; puede no ser taquillero. Puede no vender entradas.

Pero aunque más no sea por la historia del peronismo mendocino, y por respeto a los que esperan y aún no se levantan de sus sillas, la función hay que salir a darla igual.

