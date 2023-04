Difonso, ya aliado a De Marchi: "Sería una gran responsabilidad y orgullo ser su vicegobernador"

Todavía no cerraban las listas y no aparecía la documentación de la flamante coalición cuando Difonso pisó el estudio de 7D. El dispositivo que integra con el Partido Demócrata y el demarchismo fue el primer tema de consulta: afirmó que allí ocupará cualquier espacio que la mesa de decisiones le solicite, y que eso incluye la chance de ser precandidato a gobernador en una eventual PASO contra el diputado nacional. Según trascendidos, difícil. Porque De Marchi no querría competir en internas.

De Marchi Difonso.jpg Aliados y la posible fórmula de La Unión Mendocina.

“Por supuesto que Omar prefiere una lista integrada en toda la provincia, pero no se ha hablado de no competir. Por supuesto que podría darse”, contó. De hecho, adelantó un dato hasta el momento desconocido sobre el frente: que se estableció en su interior un sistema D’hont para que se ordenen los puestos que obtenga cada dirigente ante una posible primaria. Eso no implica que vaya a haberla en el cargo más cotizado de todos, que es precisamente el del sucesor de Suarez.

“Se decidió por consenso agregar ese mecanismo. Permite nivelar cosas de adentro del frente de una manera democrática. Ya sabiendo bien quiénes somos los que estamos adentro, lo que la mesa decida como oportuno es lo que seguramente encararemos”, remarcó.

“Suarez despreció a San Carlos” y dudas sobre las encuestadoras

El invitado al sexto programa de 7D en lo que va del año fue tajante contra los máximos referentes del radicalismo. Dijo que no se lleva bien ni con Suarez ni con Cornejo, pero sobre todo remarcó su desencanto para con el actual mandatario. Añadió precisamente que lo desilusionó como gobernador y que “despreció a San Carlos”, de donde es oriundo.

Rodolfo Suarez inversiones empresa minera.jpg "En cuatro años, creo que fue una sola vez a San Carlos", dijo Difonso

“Yo lo conocía de La Consulta desde hace muchos años y la verdad es que tenía más expectativas. Principalmente por ese vínculo anterior, porque lo conocía del pueblo. Sinceramente, hubo desprecio. Creo que a San Carlos fue una sola vez en todos este tiempo y al intendente Rolando Scanio no lo ayudó con obras”, se quejó. Sobre Cornejo dijo que nunca tuvieron gran relación.

Son los dos nombres propios a los que buscar desbancar desde las PASO del 11 de junio. Y de cara a esa cruzada, cuando le tocó hablar sobre los números del oficialismo, que por momentos ha parecido imbatible para todos sus rivales, Difonso se dedicó a rebatir esas estadísticas, marcando que descree de lo que dicen las mediciones. ¿Por qué? Porque “inflan a Cambia Mendoza”, según expresó.

“Según quien lo dice es como hay que tomar esos números. Hay encuestadoras que lo ponen al Gobierno donde no está: mucho más arriba. Los inflan”, aseguró. Ellos, por otro lado, no tienen detalles de adhesión popular, de acuerdo a lo que dijo. De hecho no quiso hablar de a cuánto apuntan ni tampoco a si tienen un piso con el que hayan arrancado y al que puedan hacer crecer.

“No sabemos de esas cifras. Sí quiero decir que ya haber constituido esto, una alternativa cien por ciento mendocina, es para mí un logro gigante”, lanzó.

Jorge Difonso 3.jpg Difonso no descartó ser precandidato a gobernador, pero también marcó sus intenciones de jugar en otras categorías. Foto: gentileza Jorge Difonso

Negó flexibilizar su postura “antiminera”

“Tenemos una mirada histórica e irrenunciable en torno a la minería metalífera: hemos hablado de que sólo se puede hacer esta actividad sin modificar la ley”, dijo Difonso al recibir la pregunta sobre si el nuevo frente se ha sentado a discutir este tema.

No es menor, dado que hubo dardos desde Cambia Mendoza –del senador Martín Kerchner, entre otros- respecto a que sería, teóricamente, una incoherencia que coincidan “antimineros” con quienes están a favor de esa explotación.

“El Gobierno quiere plantear la discusión por ese lado, pero no es así. Yo mantengo que sólo podemos hablar de minería si se respeta la ley y si se la hace sin intentar modificar a esa legislación. Lo que hay que hacer es no transformar este tema en una guerra. Los mecanismos deben adecuarse a los controles, sencillamente”, explicó.

A propósito, Diario UNO había anticipado que asambleas ambientalistas le habían solicitado reunirse en los últimos días para discutir este tema y cuál será la postura global de la coalición que ahora integra. Afirmó que ese dato era cierto e incluso le puso fecha a las reuniones: “esta misma semana”. Allí lo esperan los grupos que defienden el agua y pertenecen a San Carlos, Maipú y Guaymallén.

