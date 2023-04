El Partido Libertario se integró al frente de De Marchi en busca de "consenso entre mendocinos"

Caviglia es uno de los promotores de la conformación institucional del PL, que hasta principios de 2023 no tenía personería y ahora sí la tiene.

Como tal, firmó la integración al frente que llevaría el nombre "La Unión Mendocina"; y donde además de De Marchi están otros dirigentes -algunos sin personería- como Carlos Iannizzotto, de Encuentro; Hugo Laricchia, de Éxito; Jorge Palero, de UCR Futuro; y Alejandro Vargas Yacante, de la UCEDÉ; entre otros.

El Partido Libertario busca crecer en las próximas elecciones

Caviglia refirió: "Yo tuve un meet con los representantes departamentales del PL y la postura fue despegar la elección nacional de la provincial".

El mismo Javier Milei ha introducido ese matiz, ya que -según Caviglia- ha decidido que donde no haya candidatos a gobernador que superen los 10 o 15 puntos no va a apoyar a nadie. Eso podría explicar que aún no hayan surgido candidatos claros a la gobernación de Mendoza desde esas comarcas ideológicas.

Como sea, en su estrategia nacional el PL sigue en estrecho contacto con el Partido Demócrata, que es la otra estructura en la que piensa apoyarse el melenudo economista a la hora se cosechar apoyos en su carrera presidencial.

"Y en las elecciones locales hemos decidido ir dentro de este frente (nota del r.: se refiere al que integra De Marchi) en busca de un equilibrio de poderes en la provincia, donde se fortalezcan los organismos de control y se pueda tener alguna expectativa de mejorar los índices de pobreza que tenemos hoy en Mendoza", recalcó el titular del PL, que además es comerciante.

Caviglia reconoció que cerca de la alianza que se conformó orbitan figuras no tan afines a sus ideas. "Está el caso de Jorge Difonso, por ejemplo, que es antiminero cuando nosotros somos prominería. Igual lo que buscamos es que exista en esta provincia un ámbito de discusión y diálogo. Entendemos que, lejos de eso, hoy en Mendoza existe un partido hegemónico que no facilita esas discusiones de fondo".

Hay otro motivo posible para que el PL vaya con De Marchi: un eventual debilitamiento de Cambia Mendoza en los próximos comicios podría colocar al PL en mejor posición respecto al siguiente turno eleccionario, el de medio término, que suele ser una ventana de oportunidad para las fuerzas nuevas.

El entrevistado subrayó: "Hoy, Milei tiene vínculo con dos partidos en Mendoza, el PD y el Partido Libertario. En nuestro caso, ya tenemos personería jurídica en Mendoza y San Juan, y se están ultimando detalles también en Corrientes, Catamarca, Santa Fe. Yo creo que en los próximos 6 meses ya seremos un partido nacional, que por supuesto se proyecte más allá de un único referente".

Y destacó que "hoy estamos unidos. Oficialmente, en el PL no hay líneas internas".

Otras voces

Lo anterior no es obstáculo para que existan liberales que no están de acuerdo con el acercamiento a De Marchi. Entre ellos, Ana Montes de Oca, una conocida militante de las ideas de Milei y la tradición político/económica a la que él adscribe.

"Yo soy la cara visible de otra rama. Somos muchos los que no estuvimos de acuerdo con formar frente con el PD ni con De Marchi, porque no queremos estar cerca de la casta política", dijo Montes de Oca ante el llamado de este periodista.

"Sí apoyamos -aclaró- a algunos miembros del Partido de los Jubilados, e incluso en Las Heras tenemos a un candidato a intendente que es exveterano de Malvinas, Jorge Gallo".

De todas maneras, incluso la facción de Montes de Oca -que se denomina Mendoza Libertaria- apoya la candidatura de Javier Milei a la presidencia. "Y entendemos que él necesite tejer alianzas con partidos como el PD para conformar un frente de cara a las elecciones", justificó la dirigente.

