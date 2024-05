Pepe Mujica contó que su cáncer está "localizado" y aseguró que no se tratará en Estados Unidos

►TE PUEDE INTERESAR: Por un corte de luz en Horcones hay largas filas de autos para poder ingresar a Mendoza

"No me voy ni a la esquina", aseguró Mujica, de modo que dejó en claro que no se atenderá en Estados Unidos.

Y agregó: "Qué lindo es ser uruguayo, ¿Sabe por qué? Porque me llamó gente con la que políticamente hemos estado enfrentados, hemos tenido lío y es notable. El presidente (Luis Lacalle Pou), el doctor (Julio María) Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Pedro Bordaberry… Una cantidad de gente".

Pepe Mujica no se mostró preocupado por la enfermedad que le toca enfrentar, sino que se mostró dispuesto a dar pelea: “Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. He tenido suerte, tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica. ¡Estoy viviendo gratis!".

El lunes pasado se dio a conocer que Mujica, de 88 años, padece cáncer en el esófago. La enfermedad se la detectaron en un cheque médico que se realizó la semana pasada.