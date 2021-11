Encuesta Bullrich-01.jpg

El dato no es menor si se contempla que la ex funcionaria de Macri no es candidata a nada en las próximas elecciones legislativas y en Mendoza, su partido el PRO, sólo gobierna la comuna de Luján de Cuyo, aunque también tiene una banca en la Cámara de Diputados, la de Omar De Marchi y podría sumar otra más si Cambia Mendoza logra quedarse con 3 de las 5 bancas que se ponen en juego en Diputados. De ser así, la tercera banca sería la del presidente del PRO, Álvaro Martínez.

Sin embargo, esta ponderación del votante mendocino justificaría la misión que se le dio a Bullrich en octubre pasado, cuando se la invitó a que viniese a la provincia a reforzar la imagen de candidatos de Cambia Mendoza en la zona Este y el Sur, con el fin de remontar o incrementar los votos que esos postulantes habían conseguido en las PASO.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1447329630701064200 Porque cada voto cuenta, recorrí más de 1.000 km en Mendoza. Y seguiré esta marcha por el país, pueblo por pueblo, buscando el cambio histórico que la Argentina necesita. Vamos por #CincoSenadores y rompamos la hegemonía K en el Congreso. El viaje sigue. ¡Dame esos cinco ! pic.twitter.com/6w8Pe4TL4k — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 10, 2021

En aquel momento, en dupla con Alfredo Cornejo y siguiendo la estrategia electoral de Juntos por el Cambio, Bullrich visitó Rivadavia, dio el presente en la Fiesta de la Ganadería de General Alvear, reunió a la militancia en San Rafael y acudió a un acto en Malargüe.

"Su visita busca mostrar que más allá de las diferencias que discutimos hacia adentro, Juntos por el Cambio está unido y así encarará las próximas elecciones. La idea es recorrer Rivadavia y el cuarto distrito electoral, que es todo el Sur, para consolidar los resultados de las PASO, si logramos eso entrarían todos nuestros candidatos del PRO", se ilusionó en ese momento Álvaro Martínez, quien aspira a desembarcar en diciembre próximo en la Cámara de Diputados de la Nación.