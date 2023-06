En cambio, los camioneros mendocinos y los que son de otras provincias argentinas no tuvieron problemas en retornar a sus lugares de origen o de aparcarse en los lugares sugeridos por el Gobierno y por Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza) tras un acuerdo alcanzado en el inicio de la semana.

Majul fue categórico con los camioneros extranjeros: "Los desmiento"

nÉSTOR mAJUL.jpg Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad.

Entrevistado en Radio Nihuil por Carina Scandura y Carlos Hernández, Majul aludió a las declaraciones formuladas a los medios de comunicación por los camioneros que, pese a las recomendaciones y presiones, se resisten a dejar el playón de la destilería bajo el pretexto de que perderán sus lugares cuando se abra el paso a Chile y de que no hay cupo en los sitios a los que les piden que vayan.

Algunos de esos testimonios fueron recogidos por Marcela Navarro para Canal 7.

Majul dijo de entrada: "Es todo mentira. Ya se han ido varios de los 2.400 camiones que estaban estacionados en diferentes lugares. Los que han quedado son brasileños, paraguayos y bolivianos. Son unos 490".

"Aducen que no tienen autorización de sus patrones para moverse lo que ya quedó descartado porque los propios transportistas les han comunicado que si se mueven 10 o 20 kilómetros para un lado o para otro, no hay problema", amplió.

"Dicen que no quieren perder el lugar y eso es faltar a la verdad, porque nosotros les garantizamos que se va a respetar el orden de llegada como siempre se ha hecho. Hay métodos para llevara a cabo esto" "Dicen que no quieren perder el lugar y eso es faltar a la verdad, porque nosotros les garantizamos que se va a respetar el orden de llegada como siempre se ha hecho. Hay métodos para llevara a cabo esto"

También expresó Majul: "Es increíble que no acepten ir a lugares que están totalmente acordes con los que necesitan, mucho más cómodos, con más servicios. Repito: desmiento totalmente eso de que van a perder los lugares".

Para explicar cómo se hará para que los camioneros no pierdan sus lugares, indicó: "Una vez que se llena el ACI (Área de Control Integrado) de Uspallata, con camiones que están perfectamente documentados, se completa la playa de YPF, siempre con un orden de llegada y luego se empieza a llenar el otro playón grande de Uspallata, el EG3. Y todos tienen un orden de llegada y de salida".

El subsecretario retomó sus críticas a los camioneros extranjeros. "Esto es una medida excepcional. Van a estar casi 15 días, no 4 o 5 como otras veces. Lo que les pedimos es muy simple: que vayan a un lugar en la estación de servicio Excel, en Rodeo del Medio. Tienen que hacer no más de 10 o 14 kilómetros. Allí hay mejores condiciones, seguridad privada, agua caliente, baños, pueden comer algo a cualquier hora...", sumó.

Con claro enojo dijo el representante del Gobierno: "Es mentira que los patrones no les han dicho nada. Es una cuestión caprichosa de los choferes. El comunicado de Aprocam a sus afiliados se hizo extensivo a todas las cámaras de camioneros, las de Brasil, Paraguay y Bolivia".

"No es verdad que estén las estaciones llenas. Les mienten en la cara a los periodistas. Pasa que se quieren ahorrar los viáticos. Todo lo que dicen no es verdad. Les subsanamos cada cosa que piden. Es un capricho" "No es verdad que estén las estaciones llenas. Les mienten en la cara a los periodistas. Pasa que se quieren ahorrar los viáticos. Todo lo que dicen no es verdad. Les subsanamos cada cosa que piden. Es un capricho"

