Para el titular de Aprocam, ya se perdieron 20 millones de dólares por el conflicto aduanero

La cifras que maneja Gallart implican un desperdicio de dos mil dólares por minuto. Al cambio “blue” (que se vende a $222,50), cada sesenta segundos se esfuman 445 mil pesos en medio de la Cordillera de Los Andes.

gallart.jpeg El presidente de Aprocam tras la reunión con autoridades mendocinas, apenas inició el conflicto en Alta Montaña

Gallart ratificó que los tres millones es la cantidad que se torna irrecuperable con el volumen de camiones parados en este momento. Ese número se mantiene hace cinco días, ya que el martes 25 de enero fue la primera vez que se superaron los 3.000 transportes aparcados sin generar ganancias. Si a eso se suman las ocho jornadas previas -en las que ya había paro, pero con números más bajos-, el resultado es esa contundente cifra en moneda extranjera.

Para estos casos no hay seguros que actúen, con lo cual la pérdida es total para las empresas exportadoras. Además, al estar interrumpida la cadena logística para una gran cantidad de industrias mendocinas (al no haber comercio terrestre dejan de llegar insumos, escasean los repuestos, y se "sobreestockean" los depósitos, entre otros problemas), el daño económico tiene potencial para seguir creciendo a futuro.

“Mi estimación es que en mercadería parada (adentro de los rodados) hay 200 millones de dólares. Alguien no la recibió, alguien no la cobró. Toda esa es plata muerta por el momento, aunque no implica que se vaya a perder de manera definitiva”, siguió el titular de la Asociación de Propietarios de Camiones.

Negociaciones intensas

Este viernes, los camioneros sumaron más apoyo desde el llano, entre Guaymallén y la Ciudad de Mendoza. Más de 150 transportistas "autoconvocados" decidieron marchar, partiendo de desde Acceso Sur y Lamadrid hasta Casa de Gobierno para hacer un “respaldo simbólico a los compañeros que la están peleando en la frontera”, según contaron a Diario UNO. Es la primera vez en años que una medida de fuerza de ese sector está a punto de superar las dos semanas de duración.

camioneros-casa-gobiernojpg.jpg Más de cien camioneros marcharon hacia Casa de Gobierno por el conflicto en el paso a Chile

Mientras eso ocurría, en Buenos Aires se tejía una trama paralela. El titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, se reunió con miembros de las cancillerías chilena y argentina para ver qué opciones barajaban. Es posible que ese cónclave haya derivado en los cambios que finalmente introdujeron las autoridades trasandinas, ya que en el comunicado que emitieron se menciona a los gremios como parte de la negociación:

De este modo, quedó configurado un nuevo panorama. Por un lado está la propuesta de Chile, que dice haber aumentado los recursos en Libertadores y flexibilizado sus criterios. Por otro, la Cancillería argentina y el Sindicato -que dice "comprender" la protesta, pero no la avala-. Y en medio de eso, APROCAM y los camioneros "autoconvocados" debaten qué hacer frente a las nuevas condiciones. El final sigue abierto.