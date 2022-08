Otro cuestionamiento de La Pampa contra Mendoza, ahora por Hierro Indio

"Son muy obvios, reflotan todo lo que ya se ha discutido, lo que se ha reclamado y se ha establecido en los organismos de cuenca. En la CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior) nosotros ya nos opusimos en aquel momento totalmente a esto", le dijo el funcionario al diario La Arena, de su provincia.

La Pampa dice que Mendoza ignora los organismos de cuenca

Lastiri agregó: "Ya fue impugnada reiteradamente esa obra en el organismo de cuenca. Para Mendoza los organismos de cuenca no existen y deben ser borrados de cualquier gestión de las cuencas, porque para ellos los ríos no son interjurisdiccionales"

"Se trata de una acción unilateral más, en la que no presentaron una propuesta y no buscaron consensos en las cuestiones que técnicamente van a afectar a una evaluación de impacto ambiental. No lo hacen, no lo quieren hacer y quieren atropellar con todo. Después dicen que nosotros, La Pampa, queremos impedir las obras en Mendoza" "Se trata de una acción unilateral más, en la que no presentaron una propuesta y no buscaron consensos en las cuestiones que técnicamente van a afectar a una evaluación de impacto ambiental. No lo hacen, no lo quieren hacer y quieren atropellar con todo. Después dicen que nosotros, La Pampa, queremos impedir las obras en Mendoza"

"Ni bien asumió Suárez, las asambleas del agua que hubo en Mendoza cuestionaron severamente este emprendimiento minero, con movilizaciones impresionantes. Hoy parece que no pasó nada y lo vuelven a reflotar", disparó.

Siempre en declaraciones a La Arena Lastiri cuestionó a las autoridades de Mendoza por salir "todos los días con algo distinto. De lo único que hablan es de cómo reparten los dólares, no hablan de agua, de ambiente, hablan de cómo hacen negocios. Nosotros desde La Pampa vamos a mantener siempre lo mismo. Lo nuestro es coherente y claro: exigimos que se cumpla lo que establecen las normas ambientales en este país".

►TE PUEDE INTERESAR: Mirá todo lo que dicen en La Pampa sobre la realización del dique El Baqueano en San Rafael

hierro-indio-mendoza.jpg Potasio Río Colorado llegó a un acuerdo con Hierro Indio para la reactivación de la mina.

¿Qué hará La Pampa?

Respecto de una acción judicial de La Pampa, el secretario respondió que "sí, por supuesto. Si siguen con la persistencia y con la tozudez con que lo hacen desde el punto de vista de obviar cualquier organismo de cuenca y cualquier consenso, y no afectar el derecho humano de acceso al agua, evidentemente (La Pampa) va a seguir una ruta que va a terminar en un juicio si es que esto se continúa".

"Si ponemos un surtidor, La Pampa también nos va a cuestionar"

El superintendente general de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli, se quejó la semana de los continuos cuestionamientos de La Pampa.

"La postura de ellos no tiene ningún asidero. Si quisiéramos poner un surtidor en Puente del Inca con una pileta de 10 litros también lo cuestionarían", ironizó.

"Si las aguas recorren más de un territorio provincial, tampoco pueden ser reguladas por autoridades nacionales. Tienen que convenir las provincias cómo gestionar eso, y pueden -o no- formar un comité de cuenca. Es lo que más se utiliza, pero no es obligación", resumió Marinelli.

►TE PUEDE INTERESAR: Rolo Gabrielli opinó que hay que negociar con La Pampa