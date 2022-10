Omar De Marchi, el armador de Horacio Rodríguez Larreta se mostró en un acto de Mauricio Macri

El propio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también estuvieron en el acto en La Rural. Sobre sus posibles candidaturas, Macri insistió en que lo mejor será dirimirlas en una interna: "Todos mejoramos cuando competimos y ustedes tienen una gran oportunidad. Tenemos que dar el ejemplo".

mauricio macri libro para que.jpg Omar De Marchi estuvo en la presentación del libro de Mauricio Macri.

Bullrich y Rodríguez Larreta, apoyaron a Macri en La Rural

En medio de las discusiones internas por las elecciones 2023, dos de los posibles candidatos del PRO a la presidencia se mostraron juntos en el acto que lideró Mauricio Macri, quien presentó su libro ¿Para qué? Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo en el predio de La Rural.

Patricia Bullrich, que tendría la venia de Macri para ser precandidata, aseguró tras el encuentro: "Nuestro objetivo sigue siendo inclaudicable: darle a los argentinos la oportunidad de que tengan un camino".

patricia bullrich.jpg Patricia Bullrich coincidió con Mauricio Macri: "Queremos darle a los argentinos la oportunidad de que tengan un camino".

Rodríguez Larreta, en tanto, felicitó a Macri por su libro y tuiteó: "Tu experiencia y tus palabras nos llevan siempre a reflexionar en las motivaciones que tenemos para transformar la argentina. Somos millones de argentinos los que sabemos que otro país es posible".

Mauricio Macri: "Ningún progre nos puede correr"

El expresidente explicó su plan para que el país "sea confiable" dando un "giro violento" hacia el mundo y ratificó que, en caso de ganar las Elecciones 2023, privatizará Aerolíneas Argentinas.

"Ahora el mundo ya no nos está esperando como en 2015. Podemos revertirlo si giramos, no gradualmente sino violentamente a ese mundo de lo confiable", aseguró.

Asimismo, se refirió a la política de privatizaciones que planea aplicar si Juntos por el Cambio llega al gobierno en 2023. "Cuando nos fuimos del gobierno, el 70% de la gente decía que Aerolíneas tenía que ser estatal", dijo y amenazó: "Nos vamos a sacar de encima a (el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Pablo) Biró".

"No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas. El costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas serán 10.600 millones de dólares hasta fin de año. Con el costo de haberla estatizado tendríamos la mejor red de trenes del mundo", destacó y agregó: "Eso serían miles de puestos de trabajo. ¿Entonces dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más".

A su vez, Macri habló sobre las próximas elecciones 2023 y reiteró que "mi sueño es que sea el fin del populismo, ya que el populismo hoy en día es una amenaza global".