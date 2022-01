Se llegó a esta instancia tras el acuerdo presidencial que rubricó en el 2006 el ex presidente Néstor Kirchner, y a entender de Ojeda la obra está frenada "por cuestiones políticas, en donde el peronismo y el kirchnerismo a nivel nacional nos quieren dejar entrampados a los mendocinos", definió.

"Yo creo que el gobernador (Rodolfo Suarez) no tiene que dejarse torcer el brazo por el Presidente, es lo peor que nos podría pasar a los mendocinos, ya nos pasó con el tema de la minería, nosotros necesitamos minería, no lo decimos por capricho. En ese sentido, Julio Cobos firmó el acuerdo y después Alfredo Cornejo firmó para la llegada de los recursos, yo creo que los mendocinos nos tenemos que hacer respetar y seguir para adelante", arengó el jefe comunal.

portezuelo del viento.jpg

"Ni petróleo, ni minería, ni Portezuelo del Viento, esto es denigrante"

Harto de las dilaciones de emprendimientos clave para su departamento, y ante la posibilidad de que tambalee la megapresa hidroeléctrica de 210 MW que generaría unos 3.500 puestos de trabajo, Ojeda definió la actitud para con los malargüinos como "denigrante" y consciente o no, habló de Portezuelo del Viento en pasado, como si ya descartara que se pudiera hacer.

"Los mendocinos tendrán que recordar toda la vida de que era la oportunidad Portezuelo del Viento de entregar energía a toda Mendoza, porque es una obra que no iba a beneficiar sólo a Malargüe, era una loportunidad de hacer el trasvase al río Atuel. Esto no da para más, no podemos hacer minería, no podemos hacer petróleo, cuando el petróleo mendocino paga los sueldos de todos los estatales de Mendoza, la verdad es que ya es denigrante lo que le hacen a Malargüe", se quejó sin rodeos.

Además minimizó la opción de hacer el dique El Baqueano como alternativa a Portezuelo del Viento: "El Baqueano representa el 9% de la energía, cuando Portezuelo del Viento representa el 55%, qué decisiones inteligentes que estamos tomando en la vida", apunto luego de remarcar que se trata de una represa 5 veces más chica.

Pero al parecer Ojeda no está dispuesto a dejar su queja sólo en declaraciones mediáticas. El intendente dejó en claro que "hay que hacer el reclamo correspondiente, la tolerancia tiene un límite en la vida y los pueblos tienen que aprender a expresarse, los malargüinos hemos sido muy silenciosos y no han respetado el silencio de los malargüinos y la postura de coordinar", protestó adelantando que de confirmarse que no se hará Portezuelo del Viento habrá otro tipo de manifestaciones.