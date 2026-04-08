Obras en el Acceso Sur: así avanza una pavimentación estratégica en Luján de Cuyo

acceso sur colectoras lujan de cuyo La Municipalidad Luján de Cuyo prepara las colectoras para cuando arranque la obra del Acceso Sur. Foto: Municipalidad Luján de Cuyo

Preparativos para la ampliación del Acceso Sur

En paralelo, la ampliación del Acceso Sur con una tercera trocha avanza en su proceso administrativo. El proyecto contempla la intervención de unos 16 kilómetros y ya cuenta con 11 ofertas presentadas, con una inversión estimada en más de $88.000 millones.

Las tareas en las colectoras, que se realizan con maquinaria y personal municipal, funcionan como complemento de esa futura obra, que apunta a mejorar la capacidad y fluidez del tránsito en un corredor clave del Gran Mendoza.

Acceso Sur: una obra de dos años y casi 16 kilómetros de intervención

La ampliación del Acceso Sur está prevista para ejecutarse en un plazo de 24 meses y abarcará cerca de 16 kilómetros, en un tramo clave que conecta el Gran Mendoza con Luján de Cuyo. El proyecto se dividirá en dos frentes de trabajo que avanzarán en simultáneo para acortar los tiempos de obra.

Se trata de una intervención de gran escala sobre uno de los corredores más transitados de la provincia, por el que circulan a diario decenas de miles de vehículos. La obra apunta a aumentar la capacidad de la traza actual, que desde hace años muestra signos de saturación en horas pico.

En ese contexto, el avance de las colectoras aparece como una etapa previa necesaria: permite ordenar la circulación lateral y liberar espacio para encarar la ampliación principal sin interrumpir completamente el tránsito.

acceso sur obras laterales lujan de cuyo Luján de Cuyo termina la pavimentación de la colectora del Acceso Sur, de Boedo a Castro Barros. Foto: Municipalidad Luján de Cuyo.

Tercer carril y puentes en el Acceso Sur

El proyecto contempla la incorporación de una tercera trocha por sentido en los sectores más congestionados del Acceso Sur, además de nuevas obras de infraestructura para mejorar la conectividad y la seguridad vial.

Entre los cambios previstos se proyectan tres puentes vehiculares para resolver cruces hoy conflictivos y evitar giros directos sobre la traza principal. Están vinculados a nodos donde hoy hay semáforos o ingresos muy cargados, especialmente en la zona urbana de Luján.

Estos puentes se ubicarán en las intersecciones con las calles:

Calle Malabia

Calle Castro Barros

Calle José Matías Zapiola

También se suman tres puentes peatonales para mejorar la seguridad vial, evitar cruces peligrosos a pie y conectar barrios a ambos lados del Acceso Sur:

Entre calle Paso y calle Malabia

A la altura de calle Boedo

Cerca de la calle Azcuénaga en el ingreso a la ciudad de Luján de Cuyo

Los nuevos puentes del Acceso Sur se complementan con colectoras (ya en ejecución) y nuevas rotondas.