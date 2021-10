Nieri fustigó a La Cámpora: "Ni siquiera leyeron el Presupuesto"

Justamente, la media sanción del Presupuesto que dio Diputados se aprobó con 28 votos a favor y 20 en contra pero al no lograr los 2/3, el Gobierno no consiguió la herramienta de roll over, que básicamente es la posibilidad de renegociar deudas con nuevas condiciones.

"No me asombra, el kirchnerismo no participó en las exposiciones, estuve escuchando todas y no hubo preguntas, observaciones, ni comentarios importantes. Yo creo que La Cámpora ni siquiera ha leido el Presupuesto", manifestó y añadió que el Gobierno cumplió presentando el Presupuesto en tiempo y forma.

"Lamentablemente lo tendremos sin esta herramienta (roll over) y con una oposición que no acompaña un sendero que ha revertido todas las malas tendencias", dijo Nieri y añadió que La Cámpora pone palos en la rueda.

Igualmente, el ministro de Hacienda aseveró que con este escenario que tiene la posibilidad de no contar con roll over, el Gobierno ya comenzó a pensar en cómo reorganizar la deuda que tiene con el Banco Nación y con el Gobierno Nacional, que son dos de los acreedores que tiene la provincia para el 2022. No obstante, se mostró dispuesto a hablar con el peronismo para contar con la tan ansiada herramienta económica.