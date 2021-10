Presupuesto 2022: sin el apoyo del PJ y sin roll over Diputados aprobó el proyecto

Ahora resta que se debata en el Senado, y se convierta en ley, si no hay ninguna modificación a lo aprobado por la Cámara Baja. Si no, debe volver a Diputados en revisión.

Críticas radicales

Uno de los que criticaron la postura del PJ fue el ex gobernador y actual candidato a senador nacional, Alfredo Cornejo. "La hipocresía de La Cámpora de Mendoza es increíble. Durante mi gobierno y el de Rodolfo Suarez no acompañaron ningún presupuesto ni iniciativa", disparó el actual diputado nacional.

También lo hicieron otros diputados y diputadas radicales, como Marcela Fernández y María José Sanz. La primera dijo: "El cristinismo está empecinado en que a Mendoza le vaya mal. Para que sepan el Presupuesto fue presentdo por el Ministerio de Hacienda y luego cada ministro y secretario pasó por la comisión para explicar y sacar dudas".

Por qué no lo aprobó el PJ

Por su parte, algunos peronistas salieron a justificar que no apoyarían el Presupuesto 2022 enviado por la gestión de Suarez.

Uno de los que opinaron fuerte fue el presidente del bloque justicialista en Diputados, Germán Gómez

"La posición del Frente de Todos es no apoyar el presupuesto. Entendemos que este presupuesto no refleja los problemas que hoy sufren los mendocinos. Hay disminuciones considerables en áreas que son muy sensibles que requieren inversión como es la seguridad, la salud y la educación. Lo mismo sucede en materia de deuda, no hay una planificación de cómo se va a resolver la deuda, no podemos seguir abusando de la herramienta del roll over", señaló.

Otro que se quejó fue el senador Lucas Ilardo

"No es lógico instalar el debate en una campaña electoral. Evidentemente el Gobierno tenía una intención electoralista con este tratamiento. Si no, no se entiende el dibujo que han presentado. Es un presupuesto que tiene un recorte en materia educativa, en salud, que tiene una subejecución en materia de obra pública. Es decir del presupuesto del año pasado, en donde le dimos herramientas para ejecutar $11.000 millones para obra pública, el Gobierno ha ejecutado solamente el 23%. El Gobierno ejecutó más plata en salvar la OSEP que en obra pública", indicó el legislador.

En la mañana de este miércoles también se aprobaron las leyes de Avalúo e Impositiva.