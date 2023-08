Néstor Majul afirmó que Castells puede ser detenido en las próximas horas por instigar a los saqueos

“De los ingresos no vamos a retirar más que $3.000, que es el sueldo de un obrero en este país, y los otros $97 mil que serán entregados a necesitados, con escribano público”, expresó Castells. Raúl Castells dijo este miércoles en Canal 7 que él y su organización estaban detrás de los intentos de saqueo en varias provincias.

"No descartamos que haya otra fuerza política detrás"

En otra instancia de la entrevista, Majul admitió que "no se descarta que haya participación de otra fuerza política" en los incidentes que dejaron más de 60 detenidos en Mendoza.

"Hemos visto en Mendoza a algunos dirigentes haciendo demagogia con estos temas. Sin duda hay oportunismo. Y todos sabemos de quién estamos hablando", subrayó, en lo que algunos interpretaron como una velada alusión a Omar De Marchi.

Respecto a la conformación de un comité de crisis con dirigentes de diversa orientación, el entrevistado respondió: "No es necesario un comité de crisis sencillamente porque no hay crisis. Y si la hubiera, seguramente que convocaríamos a todos. Lo que sí les pedimos a las fuerzas políticas es que colaboren. Lo primero que hay que hacer en ese sentido es no dejarse llevar por rumores".

"En Mendoza, dejando de lado el ataque a esta carnicería en Las Heras, no ha pasado nada. Han sido mensajes viralizados por Whatsapp, nada más. No tenemos ni una sola denuncia de saqueo. Sin embargo, ayer había gente que quería sacar a sus hijos de la escuela. Hay que llevarle tranquilidad a la gente", comentó Majul, quien además confirmó que en la noche del martes estuvo en Tunuyán reunido con el intendente justicialista de esa comuna, Martín Aveiro, para dialogar sobre los hechos acontecidos esta semana.

