Natalio Mema denunció que la Nación redujo los subsidios del transporte para Mendoza

Mema explicó que "la resolución publicada este lunes por el Ministerio de Transporte de la Nación en materia de subsidios representa una baja del 12,09% nominal respecto a lo que venía recibiendo la provincia el año anterior". Y agregó: "Se suma a esto una suba muy fuerte en subsidios para transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires que son fondos que van por una resolución distinta a la publicada, que cuando habla de la Provincia de Buenos Aires se refiere solo el interior de la Provincia de Buenos Aires y no al Área Metropolitana que incluye a la Ciudad con la Provincia, o sea el conurbano bonaerense que sería el Gran Buenos Aires"

Mendoza a va a seguir haciendo esfuerzos muy grandes desde lo fiscal para no trasladar el perjuicio al usuario pero lamentablemente aquí se termina perjudicando a cada uno de los mendocinos en forma particular porque les encarece el costo de vida Mendoza a va a seguir haciendo esfuerzos muy grandes desde lo fiscal para no trasladar el perjuicio al usuario pero lamentablemente aquí se termina perjudicando a cada uno de los mendocinos en forma particular porque les encarece el costo de vida

"El reparto de los impuestos nacionales se termina desvirtuando mucho más de lo que se venía haciendo hasta acá", sumó Mema. Enseguida aclaró que "igual vamos a tener que firmar un convenio para recibir este dinero que lógicamente también ayuda, pero seguir entre los boletos mm baratos del país con todos los beneficios otorgados, incluso a los trabajadores de los centros asistenciales de salud se hace cada vez más difícil en este contexto de pérdida de recursos frente a la Nación".

El funcionario detalló que "si bien es un 12,09% nominal menos respecto al año anterior en términos reales es más de un 50% de caída de recursos de Nación a Mendoza y a cada uno de los mendocinos para sostener el sistema de transporte siendo que Mendoza fue de las primeras en tener aperturas económicas y acompañar esas aperturas con incrementar las frecuencias del servicio de transporte y fue la única que tuvo funcionando el sistema todo el año".

La resolución precisó que del total a otorgarse, el Gobierno transferirá durante enero, febrero y marzo el primer desembolso económico por $6.000 millones, distribuido entre las provincias. En el caso de Mendoza, por los primeros tres meses del año recibirá más de 600 millones de pesos.