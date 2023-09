"Sabemos que hubo un desperfecto", agregó, en tanto que al ser consultada sobre si la inspección estaba vencida o no dijo: "Lo está investigando la justicia y no vamos a hablar de este tema".

hospital central.jpg Una paciente del Hospital Central murió al caer por el hueco del ascensor.

Investigación abierta y pedido de informe a la empresa que controla los ascensores

Mariana Pezutti brindó una conferencia de prensa este viernes, horas después de la confirmación de la muerte de Susana Montón por el politraumatismo encéfalocraneano grave que sufrió al caer por el hueco de uno de los ascensores del Hospital Central, donde permanecía internada desde el 5 de septiembre.

"Quería llevar palabas de apoyo a la familia de la señora Susana Montón que sufrió un accidente en el hospital el miércoles y anoche falleció", dijo la doctora.

"Susana tenía un diagnóstico de un tumor cerebral. Fue intervenida en el Hospital Central y tuvo que volver a ser internada en esta oportunidad. Estaba internada desde el 5 de septiembre. El 13 tenía turno para realizarse una campimetría visual. Fue trasladada por personal del hospital, se le practicó el estudio y se le avisó que espere el traslado a su habitación. Desconcemos por qué la paciente decidió regresar con su familiar", contó sobre el momento previo al hecho.

En ese momento - dijo- "fue interceptada por personal de seguridad que le avisó que el ascensor no era de uso público sino que era un ascensor montacamillas. Le dijeron que no podía ser operado por alguien que no esté en las condiciones de uso".

Lo concreto es que, al abrir la puerta (que es de uso manual) el ascensor no estaba y la mujer cayó. "Todos sabemos que los ascensores no deberían abrirse si el ascensor no está en el lugar", reconoció Pezutti.

"Ese ascensor y todos tienen inspecciones técnicas permanentes. El servicio de ascensores está tercerizado y la empresa realiza los controles técnicos y de mantenimiento preventivo y correctivos. Hemos pedido un informe a dicha empresa", comunicó sobre la investigación administrativa que está en curso, además de la que se lleva en la Justicia.

"Somos los principales interesados en saber qué fue lo que pasó".

"No sabíamos que pasaba esto porque el ascensor estaba en servicio", agregó. Desde ATE aseguraron que ya se había reclamado en paritarias por el mal uso de los ascensores del hospital.

"El funcionamiento de los ascensores es vital"

La directora del Hospital Central insistió con vehemencia la importancia que tienen los ascensores para el funcionamiento del hospital: "El Central cuenta con 22 ascensores con una afluencia de público de más de 5.000 personas por día. Los ascensores no solamente tienen la función de trasladar personas si no que son vitales para los procedimientos asintenciales del hospital".

"Sabemos y estamos convencidos de que el funcionamiento de los ascensores es vital en el hospital", dijo.

"Esto fue un imprevisto. No es algo que tenga que ser así. Sabemos que hubo un desperfecto y las cámaras de seguridad están a disposición de la justicia", agregó ante la prensa.

Y cerró: "Esto ha sido un lamentable accidente".