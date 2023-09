Al salir del consultorio, que estaba en el primer piso del nosocomio, la malograda paciente se dirigió al elevador y abrió la puerta. Se conjetura que por su condición no vio que al otro lado del marco no estaba el ascensor, sino un agujero que llega hasta el subsuelo.

Fue intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con fractura de cráneo y politraumatismos en distintas partes del cuerpo. Susana estuvo varias horas en terapia intensiva, pero finalmente perdió la vida.

La familia, desolada

Luego de conocerse la noticia en el programa "Hola Mendoza", de Canal 7; desde Radio Nihuil contactaron a Rodrigo Montón, sobrino de la víctima.

"Era como una madre para mí", confesó el entrevistado, y contó que Susana vivía con él y su familia en La Paz, desde donde había viajado para realizarse el tratamiento.

"No entiendo por qué me la dejaron sola" "No entiendo por qué me la dejaron sola"

"No tengo palabras para describir lo que sentimos. Ahora desde el hospital salen a atajarse y nos informan que justo en ese horario las cámaras del lugar no funcionaban. No entiendo por qué me la dejaron sola. Ahora me la tiran con los pies para adelante", lamentó el hombre.

"Ella se había operado anteriormente en el mismo lugar, pero algunos problemas hicieron que tuviera que volver. El miércoles, según hemos sabido, cuando terminó en el consultorio apareció un enfermero que le dijo que la iba a acompañar y que ya volvía. Pero pasaron dos horas y no regresó, así que ella quedó sola", insistió.

Susana residía con su hermano, la esposa de este y los tres hijos de la pareja, entre ellos Rodrigo. "Estaba de muy buen humor. Tengo audios donde me saludaba y se la notaba bien", recordó con voz entrecortada el sobrino de la mujer.

Comunicado oficial del Hospital Central

Desde el Hospital Central de Mendoza enviaron un comunicado a los medios donde expresaron que "en virtud del lamentable accidente ocurrido el día miércoles 13 de septiembre en horas de la tarde, donde una paciente cayó desde el primer piso por el hueco del ascensor; se comunica que se iniciaron las investigaciones administrativas pertinentes para esclarecer los motivos del mismo".

El hecho también está siendo investigado por la Justicia para determinar las razones del accidente.