Milei viaja a Israel para celebrar la independencia y reencontrarse con Donald Trump

Javier Milei y Donald Trump Javier Milei tendrá la oportunidad de reencontrarse con Donald Trump. Foto: Archivo

El eje "Maradona, Messi y Milei"

La relación entre ambos países atraviesa su mejor momento histórico. En febrero pasado, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, había elogiado el vínculo estrecho con una curiosa comparación futbolera: “Yo digo que hay tres M: Maradona, Messi y Milei. El 2025 fue el mejor año en las relaciones, pero creo que 2026 será aún mejor”.

Para Milei, quien se ha autodefinido como "el presidente más sionista del mundo", este viaje representa la consolidación de su alineamiento geopolítico con el eje Israel-Estados Unidos, reforzado por sus visitas previas en 2024 y junio de 2025.

La incógnita de la Embajada argentina

Aunque medios locales en Israel dan por hecho que el mandatario aprovechará la estadía para inaugurar formalmente la Embajada argentina en Jerusalén, desde la Cancillería argentina mantienen cautela.

Si bien el traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv es un compromiso asumido por Milei, funcionarios de ambos países aclararon que la mudanza "aún no está confirmada" para esta fecha específica debido a la complejidad logística y diplomática que conlleva el movimiento en la Ciudad Santa.

Las claves del viaje presidencial

Fechas: del 19 al 22 de abril de 2026.

del 19 al 22 de abril de 2026. Evento principal: encendido de antorchas por el Día de la Independencia (21 de abril).

encendido de antorchas por el Día de la Independencia (21 de abril). Posible encuentro: coincidiría con Donald Trump en Jerusalén.

coincidiría con Donald Trump en Jerusalén. Hito diplomático: en estudio la inauguración de la nueva sede de la embajada.

Este será el primer encuentro oficial entre Milei y Trump desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, lo que añade una capa de relevancia estratégica a la visita, más allá del carácter conmemorativo del acto en Israel.