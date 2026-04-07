Trump dictó un alto el fuego por dos semanas e Irán aceptó reabrir el Estrecho de Ormuz

estrecho de ormuz La zona de mayor conflicto en las últimas semanas: el Estrecho de Ormuz. Foto: Def

Irán reabrirá el Estrecho de Ormuz

Irán aceptó reabrir el Estrecho de Ormuz para permitir que pasen las naves que transportan petróleo. El régimen de Teherán confirmó que se iniciarán conversaciones de paz con Estados Unidos el viernes en Islamabad, Pakistán.

Las rondas de negociaciones podrían extenderse más allá del plazo inicial si fuera necesario, aunque la intención es concretar un entendimiento definitivo en un máximo de quince días.

“Se ha decidido al más alto nivel que Irán entablará, durante un período de dos semanas (...), negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad”, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado.

Respecto de Ormuz aseguraron que la reapertura "será completa, inmediata y segura".

Antes de conocerse la decisión de Trump de postergar los ataques, el papa León XIV afirmó que las amenazas contra el pueblo de Irán son “verdaderamente inaceptables”.

“Hay, sin duda, cuestiones de derecho internacional aquí, pero hay mucho más. Es un tema moral, por el bien de toda la población”, dijo León XIV desde Castel Gandolfo, residencia papal ubicada a aproximadamente una hora al sureste de Roma.

El comunicado de Estados Unidos

En un comunicado publicado en la red Truth Social, el magnate expresó: "Tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche (martes) contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”.

“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de unaAcuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, destacó.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluye el comunicado de Trump.

comunicado de trump

Noticia en desarrollo